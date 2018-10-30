Солдаты НАТО за выходные выпили все пиво в Рейкьявике

Перед учениями НАТО в исландской столице Рейкьявике остановились 6 тыс. американских солдат, из-за которых в местных барах за выходные кончилось все пиво, сообщает журнал Newsweek.

Они провели в городе выходные, в результате хозяевам местных баров пришлось обратиться в местные пивоварни за дополнительными запасами пива. Самый высокий спрос оказался на местные сорта лагера, особенно на пиво Gull, передает РИА «Новости».

Отметим, ранее неоднократно сообщалось об инцидентах с нетрезвыми американскими военными в восточных странах НАТО. Так, в июле польский солдат возле бара избил двух американских военных.

Крупнейшие после распада СССР учения НАТО проходят с 25 октября по 7 ноября в Норвегии. В них участвуют 50 тыс. солдат из 29 стран-членов альянса, Швеции и Финляндии.