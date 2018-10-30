Сеть МВД США заразилась вирусами с российских порносайтов

Работник находящейся в подчинении у Министерства внутренних дел США американской Геологической службы заразил рабочую сеть вирусами после просмотра с рабочего места свыше 9 тыс. порносайтов.

Большинство из этих сайтов являлись российскими, пишет ТАСС со ссылкой на доклад надзорной службы ведомства из Washington Post.

После заражения внутренней сети вирусами в Геологической службе провели расследование, в ходе которого проверили локальную сеть. В отчете сообщается, что на рабочем компьютере в браузере у сотрудника обнаружилась «внушительная история посещения сайтов для взрослых».

Уличенный в просмотре контента для взрослых работник скачивал с эротических сайтов снимки также на свой телефон через подключение к рабочему компьютеру. Одинаковые вредоносные программы обнаружили на всех устройствах.

После инцидента ведомство решило внести в черный список запрещенные к использованию в рабочее время сайты, а также усилить контроль за использованием сотрудниками интернета на работе и личных устройств.

Нарушитель, имя которого газета не называет, в Геологической службе США больше не работает. В ведомстве сообщили, что сотрудник знал о запретах и правилах поведения на рабочем месте, так как лично подписался под в соответствующих документах.