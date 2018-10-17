Эксперт отметил динамичный характер перемен избирательной системы России

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30 октября, вторник  |  Последнее обновление — 23:12  |  vz.ru
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Стоит ли Газпрому бояться новых конкурентов в Европе

Желающих подвинуть Газпром в Европе становится все большеФото: Александр Чиженок/ТАСС
Соперники Газпрома наступают, заручившись поддержкой Евросоюза. Меркель сдалась под натиском Трампа и готова строить СПГ-терминал для американцев, Брюссель рад спонсировать доставку топлива из Туркменистана, а азербайджанский газ уже стоит у ворот ЕС. Неужели дни Газпрома в ЕС сочтены?  Подробности...
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Как будет совершенствоваться избирательная система в России

Изменения в избирательной системе России происходят регулярноФото: Максим Григорьев/ТАСС
Российской избирательной системе исполнилось четверть века – именно столько времени функционирует Центризбирком. Выборы являются фундаментом всей политической системы нашей страны, но претензий к ним за эти годы прозвучало немало. Способна ли отечественная выборная система к самосовершенствованию? Подробности...
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Как российская военная разведка превратилась в объект для издевательств

ГРУ последнее время становится все больше поставщиком скандалов, нежели зарубежных секретовФото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Вся концепция военной разведки в России требует пересмотра – особенно по части конспирации и того, что называется противодействием информационной войне. Почему ГУ (бывшее ГРУ) не опровергает очередные вбросы, касающиеся провалов в своей работе? И в чем реальные проблемы современной российской военной разведки? Подробности...
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Зачем американская разведка занялась российскими соцсетями

Российские социальные сети стали предметом пристального внимания американской разведкиФото: ВЗГЛЯД
Отслеживание публикаций в российских социальных сетях становится прямой обязанностью американской разведки. Ради мониторинга российских соцсетей подрядчик Пентагона объявил набор соответствующих специалистов, владеющих русским языком и навыками работы спецслужб. Что именно будут искать в наших соцсетях американцы и ради чего? Подробности...
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Из трагедии в Керчи можно сделать первые выводы

Все экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшимФото: Мария Крицкая/РИА Новости
Трагедия в Керчи, где погибли как минимум 18 человек, всколыхнула всю страну и породила сразу несколько версий о причинах произошедшего. И все же главной, похоже, становятся действия маньяка-одиночки: появились сведения, кто именно совершил это преступление и каким образом. Первые выводы из этой истории уже можно сделать. Подробности...
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«Фейк-ньюс», которые потрясли Америку

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
Легенда о том, как слушатели массово приняли радиопостановку за подлинный репортаж с места событий и впали в панику, разошлась так широко, что ее упоминал в своих речах даже Адольф Гитлер. Подробности...

Почему приход Болсонару – плохая новость для России

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Изначально феминистский проект против «мужской шовинистической свиньи» Болсонару «Он – нет!» в умелых руках Аддада превратился в массовое движение, выдвигающее простую альтернативу: «или Аддад, или натуральный фашизм». Подробности...
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Как Ангелу Меркель с позором выносят из политики

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
На пост лидера партии рвутся трое: тетка-католичка с непроизносимой фамилией, пожилой мужик, которого сожрала Меркель за критику, и мужик помоложе, который известен заявлением «на пособие по бедности можно прекрасно жить». Подробности...
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      Умер Николай Караченцов

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        • Да, у государства сейчас нет на это денег

        • Нет, нужно повысить налоги, но долги отдать

        • Нет, нужно отказаться от некоторых социальных программ, но долги отдать

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          Эксперт отметил динамичный характер перемен избирательной системы России

             30 октября 2018, 21:58
          Фото: Михаил Метцель/ТАСС
          Текст: Олег Исайченко

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          «На мартовских выборах в этом году имела место отмена «крепостного избирательного права» – закрепления каждого избирателя за местом регистрации. Теперь, как известно, голосовать можно на любом избирательном участке», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Олег Матвейчев, комментируя юбилей создания избирательной системы России.

          «У нас изменения происходят регулярно, наша избирательная система динамично меняется каждый год. Эти изменения должны учитывать мобильность современного общества и развитие интернета», – подчеркнул профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев, добавив, что новая система должна при этом исключать любые варианты подтасовок, например, пресекать попытки избирателей голосовать более одного раза.

          Так политолог прокомментировал итоги мероприятия, посвященного 25-летию избирательной системы России. В мероприятии, которое состоялось во вторник, участвовал президент Владимир Путин, а также члены ЦИК во главе председателем комиссии Эллой Памфиловой.

          «Теперь человек может голосовать в любой точке страны, правда, он должен подавать разного рода предварительные заявления, что усложняет процедуру выборов, – полагает политолог. – Но система списков избирателей может быть единой: человек приходит туда, где ему удобно, его находят в списке, он голосует. После чего отмечается, что человек уже проголосовал на данном избирательном участке – следовательно, на другом он уже проголосовать не сможет».  

          Второе направление, которое, по мнению эксперта, развивается в интересах самих россиян и будет дальше развиваться – это онлайн-голосование. По мнению политолога, эта форма нацелена на максимальное привлечение к выборам все большего числа граждан, в первую очередь, молодых, и на снижение барьеров участия в процессе. Но развитие таких технологий также должно сопровождаться мерами по усилению защиты честности избирательного процесса.

          «Здесь есть большое количество процедур, связанных с обеспечением тайны голосования, с подлинностью электронной подписи, с защитой от утечки данных и так далее, – отметил Матвейчев. – Здесь уже определенные технические наработки есть».

          По мнению собеседника, такие технологии развиваются так быстро, что теоретически определенные новшества можно будет применить, например, уже на ближайших выборах в Госдуму. «Так, чтобы граждане смогли реализовать свое избирательное право максимально удобным для них образом. И совершенствование избирательных процедур в стране будет продолжаться», – отмечает Матвейчев.

          Как сообщала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин выступил на мероприятии в честь 25-летия избирательной системы РФ. В частности, он потребовал жестко пресекать во время выборных кампаний любые попытки «нечистой игры».  

          «Никто не имеет права препятствовать свободному волеизъявлению граждан, искажать их позицию, заявленную на голосовании, – подчеркнул глава государства. – Любое незаконное вторжение в ход выборов, в общественно-политическую жизнь, попытки нечистой игры на этом поле должны жестко пресекаться».

          По словам президента, избирательная система страны постоянно совершенствуется, и это объективный процесс для России, так как системе необходимо «адаптироваться к росту политической культуры, к развитию современных технологий, соответствовать запросам, ожиданиям общества, уровню его развития и готовности брать на себя ответственность за положение дел в поселке, городе, регионе либо в России в целом».

          Однако такие изменения должны укреплять принципы открытости, честности и прозрачности выборного процесса и его независимости от какого-либо вмешательства - как внутреннего, так и внешнего, уверен Путин.

          «Все изменения в избирательной системе всегда были направлены на укрепление институтов демократии и расширение народного представительства в нашей политической системе», - подчеркнул российский лидер, которого цитирует ТАСС.

          Президент, в частности, назвал хорошей практикой голосование на выборах по месту пребывания, но призвал не допустить лазеек для манипуляций. «Голосование по месту пребывания – это, по-моему, хорошая практика сложилась, и нужно ее совершенствовать, - сказал он. - Нужно над этим работать так, чтобы не было никаких лазеек для нарушений».

          Путин также считает, что систему электронного голосования следует расширять, но при хорошем контроле. «Безусловно, нужно расширять и совершенствовать эту систему», - указал глава государства. При этом он подчеркнул необходимость контроля за работой такой системы. По мнению Путина, развитие системы электронного голосования должно проходить так, чтобы «контроль был налажен совершенно безупречный».

          Глава государства подчеркнул, что российское общество ждет от избирательной системы четкой, оперативной и беспристрастной работы на выборах.


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