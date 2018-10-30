Эксперт разъяснил важность встречи президента с уходящими губернаторами

«Уходящим руководителям удалось многого добиться, и это притом, что время, когда они руководили регионами, было достаточно непростым», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Максим Григорьев. Встреча президента с губернаторами, вышедшими в отставку, стала важной частью обновления регионального руководства, отметил он.

«То, что президент встретился с уходящими губернаторами – это очень правильно, потому что это люди, которые работали на протяжении долгого времени. Многим из них удалось в своих регионах осуществить достаточно много позитивных программ. Им удалось сохранить стабильность в своих регионах», – подчеркнул член Общественной палаты России, политолог Максим Григорьев.

Во вторник Владимир Путин встретился с губернаторами, ушедшими в отставку, и сообщил, что использует их опыт на других участках работы. Во встрече с главой государства приняли участие 15 бывших руководителей регионов. Путин назвал работу губернаторов тяжелой и многообразной независимо от объема и величины регионов. «Важно, как человек относится к своей работе, насколько искренне он стремится к тому, чтобы сделать жизнь людей на той или иной территории лучше», – подчеркнул президент. Он добавил, что это огромная ответственность перед страной в целом и регионом в частности.

Нынешнее обновление региональных кадров происходит в силу необходимости дать шанс проявить себя новому поколению руководителей, подготовленному к решению актуальных проблем. «Естественно, сейчас всё меняется, к власти приходит новое поколение руководителей – люди, обладающие уровнем подготовки, который более адекватен современному миру, современной экономике и технологиям», – отметил Григорьев. Он подчеркнул: «Сейчас идет очень серьезный, масштабный процесс обновления власти, создается очень серьезная, продуманная кадровая система. Это также очень важно».

«В рамках этой кадровой системы люди могут выйти на высший, или, как минимум, очень высокий управленческий уровень, – отмечает собеседник. – Эти люди получают опыт на разных этажах власти, как на федеральном, так и на региональном». Происходит ротация, и на руководящие посты приходят достаточно серьезно подготовленные кадры, подчеркивает Григорьев.

«На мой взгляд, очень важно, что с одной стороны бывшие губернаторы получают назначение в Совет Федерации, и могут приносить пользу стране, а с другой стороны – не теряется связь с этими людьми», – отмечает политолог. Предыдущее поколение региональных руководителей, таким образом, сыграет роль наставников для новой смены. «Процесс перехода власти в регионах происходит постепенно, ставится задача оставить те хорошие элементы, которые остались от предыдущей власти, в сочетании с обновлением управленческих кадров», – отмечает Григорьев.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Кремль сменил за два году почти половину российских губернаторов.