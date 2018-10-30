Путин заявил о борьбе с манипуляциями на выборах

Голосование по месту пребывания – это хорошая практика, однако она нуждается в усовершенствовании для исключения возможных махинаций, заявил президент Владимир Путин.

«Это хорошая, по-моему, практика сложилась, и нужно ее совершенствовать. Совершенно очевидно, нужно над этим работать так, чтобы только не было никаких лазеек для нарушений», – передает слова Путина РИА «Новости».

Он отметил, что в этой системе необходимо поставить препоны, которые сделают невозможными манипуляции, однако не станут препятствием для волеизъявления и участия граждан в избирательных кампаниях.

Путин также заявил, что необходимо жестко пресекать любые попытки нечистой игры на выборах. Кроме того, он рассказал, как должна изменяться избирательная система России.