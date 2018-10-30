Путин рассказал о будущем избирательной системы в России

Избирательная система России постоянно совершенствуется, но изменения должны увеличивать открытость и прозрачность выборов, заявил российский лидер Владимир Путин.

«Наша избирательная система постоянно совершенствуется. Это объективный процесс для такого многоуровневого, сложного организма как Россия, который должен адаптироваться к росту политической культуры, к развитию современных технологий, соответствовать запросам и ожиданиям общества, уровню его развития и готовности брать на себя ответственность за положение дел в поселке, городе, регионе, либо в России в целом», – передает слова Путина РИА «Новости».

Он добавил, что любые изменения должны «укреплять принципы открытости, честности и прозрачности» выборов, а также независимость этого процесса от внутреннего и внешнего вмешательства.

«Избирательная система эффективна только тогда, когда люди ей доверяют, знают, что их голос будет услышан. И мы, безусловно, обязаны беречь это доверие, уважать и ценить мнение и позицию наших граждан», – передает слова Путина ТАСС.

По его словам, изменения в избирательной системе России за время существования страны проводились только для совершенствования демократических механизмов, расширение «народного представительства в нашей политической системе».

Он добавил, что за все это время удалось подготовить полноценную законодательную базу, которая регламентирует подготовку и проведение выборов на разных уровнях и обеспечивает гарантии избирательных прав россиян. Путин отметил, что за четверть века прошли 14 кампаний: семь думских и семь президентских, – а также более 1 тыс. кампаний в органы власти субъектов Федерации.

«Избирательными комиссиями всех уровней накоплен огромный практический опыт и что хотел бы подчеркнуть особо, выборы стали востребованы для наших граждан и воспринимают их как естественное, необходимое участие в жизни государства, не только как свое неоспоримое право, но и как реальное влияние на определение приоритетов развития города, района, поселка и всей страны», – добавил президент.

Он заметил, что в этом видит большую заслугу ЦИК. Путин поблагодарил членов Центризбиркома за ответственность и профессионализм.

Российский лидер вспомнил историю 25-летней давности, когда «Конституция рождалась, в буквальном смысле, в муках в условиях начала агрессии международного терроризма против нашей страны, фактически начинающейся гражданской войны на Кавказе и в условиях очень острого внутриполитического кризиса, который привел к столкновениям в столице и к человеческим жертвам». По его словам, принятие Конституции стало «рубежной вехой», путь развития страны был определен как путь «свободного, суверенного, правового демократического государства». В тот момент началась и история современной избирательной системы России.

Он добавил, что избирателей российское общество ждет оперативной и беспристрастной работы на выборах. При этом Путин подчеркнул, что выборы – напряженное и непросто время не только для кандидатов, но и для избирательных комиссий, где работают почти 1 млн человек.

«Их труд очень важен для нашего общества. От них ждут четкости, слаженности, оперативности и беспристрастности. Убежден, наша избирательная система, люди, которые в ней работают, способны в полной мере отвечать требованиям общества», – сказал президент.

Он поздравил представителей избиркомов с 25-летием избирательной системы и пожелал им успехов и благополучия.

Путин также заявил, что «любое незаконное вторжение в ход выборов, в общественно-политическую жизнь, попытки нечистой игры на этом поле должны жестко пресекаться».