В ОП объяснили причины гибели российских школьников на уроках физкультуры

«В нашей стране редко практикуется индивидуальный подход к физическим нагрузкам: для этого не предусмотрены технические возможности школьного расписания, лимитирован объем данных о здоровье, не всегда достаточна квалификация педагога», – заявила газете ВЗГЛЯД Член Общественной палаты Елена Истягина-Елисеева.

В разговоре с корреспондентом ВЗГЛЯД заместитель председателя комиссии ОП России по физической культуре и популяризации здорового образа жизни сообщила, что только за 2017 год зафиксировано более 200 детских смертей на занятиях физической культурой:

«Несмотря на чудовищную эмоциональную нагрузку таких происшествий, необходимо тщательно и взвешенно изучать все обстоятельства. Чаще всего трагедии случаются вследствие проблем со здоровьем, которые не были выявлены на медицинских осмотрах», – отметил эксперт.

По ее словам, согласно приказу Минздрава «О порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних», врач, ответственный за проведение профосмотра ребенка, направляет рекомендации в школу.

«Однако, спектр медицинских специалистов, которых посещает ежегодно школьник, на мой взгляд, недостаточен. Например, ЭКГ и комплексное обследование внутренних органов положено делать только в 6 и 15 лет. В промежутке с 7 до 14 лет – педиатр, стоматолог, лор и еще пара врачей», – отметила Истягина-Елисеева, уточнив, что стандартные анализы положено сдавать не каждый год.

«А, собственно, на какие данные, например, о состоянии внутренних органов, должен опираться школьный врач, давая рекомендации об интенсивности занятий физкультурой? Для сравнения: в спортивных школах дети ежегодно, иногда два раза в год проходят УМО – углубленное медицинское обследование, без которого нельзя получить допуск к занятиям спортом и соревнованиям», – подчеркнула член Общественной палаты, заявив, что у учителя физической культуры часто не хватает объема информации о здоровье ребенка.

«Также в нашей стране редко практикуется индивидуальный подход к физическим нагрузкам: для этого не предусмотрены технические возможности школьного расписания, лимитирован объем данных о здоровье, не всегда достаточна квалификация педагога. Подчеркиваю и настаиваю – для расчета индивидуальной нагрузки нужны данные и компетенции. Сегодня школам сложно перейти к такой системе. Поэтому я считаю, что пока одним из обязательных условий допуска к занятиям должно являться предоставление медицинской справки с заключением врача о группе здоровья», – отметила общественница.

Она считает, что нужно искать способы и пути для того, чтобы каждый ребенок мог выполнять школьную программу, хоть в обычном, хоть индивидуальном режимах. Но учителя должны владеть максимальной информацией – надо понимать какие проблемы могут возникнуть и, вместе с врачами и родителями, иметь возможность их упредить.

Ранее сообщалось, что 14-летний кадет умер на уроке физкультуры в Москве.