Польше предсказали изоляцию из-за твитов президента

Польский журналист Бартош Велиньский подверг резкой критике комментарии президента страны Анджея Дуды в Twitter и спрогнозировал ухудшение международных отношений из-за высказываний национального лидера.

Перевод статьи Велиньского для издания Gazeta Wyborcza представлен ИноТВ.

Велиньский обращает внимание на саркастический комментарий (президент написал в Twitter «Прекрасно») Дуды под фото, где канцлер Германии Ангела Меркель с президентом Франции Эммануэлем Макроном пожимают руки своим коллегам президенту России Владимиру Путину и президенту Турции Реджепу Эрдогану.

«Этот насмешливо-издевательский комментарий ставит под знак вопроса компетентность главы польского государства в области внешней политики», – пишет журналист.

Дуда, по мнению Велиньского, решил присоединиться к травле Меркель и Макрона, устроенной польскими правыми.

Также журналист уверен, что твит Дуды будет воспринят как злорадство в отношении европейских лидеров на фоне грядущих переговоров в Варшаве. «о меньшей мере это не повлияет позитивно на атмосферу встречи», – отмечает Велиньский.

В сентябре 2018 года в соцсетях пользователи посмеялись на совместной фотографией президента США Дональда Трампа и Дуды.