В Госдуме прокомментировали смерть кадета на уроке физкультуры

«В перинатальных центрах выхаживают детей размером с рукавичку. Такие дети есть, они растут. Все равно какие-то заболевания есть. В каждой школе должен быть врач или медсестра на худой конец, чтобы наблюдать, проверять, вовремя делать прививки», – заявила газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Тамара Плетнева.

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева в разговоре с корреспондентом ВЗГЛЯД сообщила, что в России дети рождаются с патологиями, что в будущем влияет на их здоровье. Она отметила, что смертность школьников может усугубляться нехваткой медперсонала из-за того, что в селах школы закрываются из-за небольшого числа детей.

Плетнева считает, что каждый подобный случай надо рассматривать отдельно, но отвечать за происшествие должны школьные медики и учителя физического воспитания.

Она выразила надежду, что в Госдуме будет поднят вопрос совместно с комитетом по здравоохранению и Министерством просвещения:

«Мы будем смотреть, потому что каждый такой случай – повод для серьезного разговора. Во многих школах нет медперсонала, учреждения закрываются, а школьников везут в районные центры, где больше детей. Сейчас деньги выделяются на каждого ученика, поэтому если в селе десять учеников, неоткуда взять зарплаты учителям и коммунальные платежи», – объяснила депутат нехватку средств на школьных медсестер.

Проблемы со здоровьем школьников она объяснила младенческими заболеваниями:

«Приезжаешь в перинатальный центр, смотришь, каких детей врачи выхаживают, с рукавичку. Но дело в том, что такие дети есть, они растут. Все равно какие-то заболевания есть. В каждой школе должен быть врач или медсестра на худой конец, чтобы наблюдать, проверять, вовремя делать прививки. На уроках физкультуры надо быть особенно внимательным, когда ребенок приносит учителю справку, тот должен понимать, какие нагрузки можно давать ребенку, а какие – нет», – считает парламентарий.

Специалисты НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков Минздрава выяснили, что установленные для уроков физкультуры нормативы не соответствуют физическим возможностям современных российских школьников. По данным «Известий», 87% школьников сложно выполнять нормативы, кроме того, у 60% старшеклассников уже диагностированы хронические заболевания.

Ранее сообщалось, что в Москве на уроке физкультуры умер 14-летний кадет.