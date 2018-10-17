В Госдуме прокомментировали смерть кадета на уроке физкультуры

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30 октября, вторник  |  Последнее обновление — 18:17  |  vz.ru
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Стоит ли Газпрому бояться новых конкурентов в Европе

Желающих подвинуть Газпром в Европе становится все большеФото: Александр Чиженок/ТАСС
Соперники Газпрома наступают, заручившись поддержкой Евросоюза. Меркель сдалась под натиском Трампа и готова строить СПГ-терминал для американцев, Брюссель рад спонсировать доставку топлива из Туркменистана, а азербайджанский газ уже стоит у ворот ЕС. Неужели дни Газпрома в ЕС сочтены?  Подробности...
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Как будет совершенствоваться избирательная система в России

Изменения в избирательной системе России происходят регулярноФото: Максим Григорьев/ТАСС
Российской избирательной системе исполнилось четверть века – именно столько времени функционирует Центризбирком. Выборы являются фундаментом всей политической системы нашей страны, но претензий к ним за эти годы прозвучало немало. Способна ли отечественная выборная система к самосовершенствованию? Подробности...
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Как российская военная разведка превратилась в объект для издевательств

ГРУ последнее время становится все больше поставщиком скандалов, нежели зарубежных секретовФото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Вся концепция военной разведки в России требует пересмотра – особенно по части конспирации и того, что называется противодействием информационной войне. Почему ГУ (бывшее ГРУ) не опровергает очередные вбросы, касающиеся провалов в своей работе? И в чем реальные проблемы современной российской военной разведки? Подробности...
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Зачем американская разведка занялась российскими соцсетями

Российские социальные сети стали предметом пристального внимания американской разведкиФото: ВЗГЛЯД
Отслеживание публикаций в российских социальных сетях становится прямой обязанностью американской разведки. Ради мониторинга российских соцсетей подрядчик Пентагона объявил набор соответствующих специалистов, владеющих русским языком и навыками работы спецслужб. Что именно будут искать в наших соцсетях американцы и ради чего? Подробности...
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Из трагедии в Керчи можно сделать первые выводы

Все экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшимФото: Мария Крицкая/РИА Новости
Трагедия в Керчи, где погибли как минимум 18 человек, всколыхнула всю страну и породила сразу несколько версий о причинах произошедшего. И все же главной, похоже, становятся действия маньяка-одиночки: появились сведения, кто именно совершил это преступление и каким образом. Первые выводы из этой истории уже можно сделать. Подробности...
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Почему приход Болсонару – плохая новость для России

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Изначально феминистский проект против «мужской шовинистической свиньи» Болсонару «Он – нет!» в умелых руках Аддада превратился в массовое движение, выдвигающее простую альтернативу: «или Аддад, или натуральный фашизм». Подробности...
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Как Ангелу Меркель с позором выносят из политики

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
На пост лидера партии рвутся трое: тетка-католичка с непроизносимой фамилией, пожилой мужик, которого сожрала Меркель за критику, и мужик помоложе, который известен заявлением «на пособие по бедности можно прекрасно жить». Подробности...
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Серебряная свадьба для выборов

Павел Данилин, политолог
Когда-то Иосиф Сталин процитировал Наполеона II: «в буржуазных странах важно не как голосуют, а как посчитают». Данная максима какое-то время была руководством для действия в целом ряде российских регионов. Подробности...
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      Народный артист России Николай Караченцов умер в одной из московских клиник за день до своего 74-летия. Караченцов снялся более чем в ста фильмах, на его счету около 20 постановок в «Ленкоме». В 2005 году он попал в ДТП, в 2017-м у него диагностировали рак легких. Скончался актер из-за отказа почек
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        • Да, у государства сейчас нет на это денег

        • Нет, нужно повысить налоги, но долги отдать

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        • Остался прежним

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          В Госдуме прокомментировали смерть кадета на уроке физкультуры

             30 октября 2018, 17:45
          Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
          Текст: Виктория Федотова

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          «В перинатальных центрах выхаживают детей размером с рукавичку. Такие дети есть, они растут. Все равно какие-то заболевания есть. В каждой школе должен быть врач или медсестра на худой конец, чтобы наблюдать, проверять, вовремя делать прививки», – заявила газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Тамара Плетнева.

          Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева в разговоре с корреспондентом ВЗГЛЯД сообщила, что в России дети рождаются с патологиями, что в будущем влияет на их здоровье. Она отметила, что смертность школьников может усугубляться нехваткой медперсонала  из-за того, что в селах школы закрываются из-за небольшого числа детей.

          Плетнева считает, что каждый подобный случай надо рассматривать отдельно, но отвечать за происшествие должны школьные медики и учителя физического воспитания.

          Она выразила надежду, что в Госдуме будет поднят вопрос совместно с комитетом по здравоохранению и Министерством просвещения:

          «Мы будем смотреть, потому что каждый такой случай – повод для серьезного разговора. Во многих школах нет медперсонала, учреждения закрываются, а школьников везут в районные центры, где больше детей. Сейчас деньги выделяются на каждого ученика, поэтому если в селе десять учеников, неоткуда взять зарплаты учителям и коммунальные платежи», – объяснила депутат нехватку средств на школьных медсестер.

          Проблемы со здоровьем школьников она объяснила младенческими заболеваниями:

          «Приезжаешь в перинатальный центр, смотришь, каких детей врачи выхаживают, с рукавичку. Но дело в том, что такие дети есть, они растут. Все равно какие-то заболевания есть. В каждой школе должен быть врач или медсестра на худой конец, чтобы наблюдать, проверять, вовремя делать прививки. На уроках физкультуры надо быть особенно внимательным, когда ребенок приносит учителю справку, тот должен понимать, какие нагрузки можно давать ребенку, а какие – нет», – считает парламентарий.

          Специалисты НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков Минздрава выяснили, что установленные для уроков физкультуры нормативы не соответствуют физическим возможностям современных российских школьников. По данным «Известий», 87% школьников сложно выполнять нормативы, кроме того, у 60% старшеклассников уже диагностированы хронические заболевания.

          Ранее сообщалось, что в Москве на уроке физкультуры умер 14-летний кадет.


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