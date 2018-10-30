США предостерегли от размещения военной базы в Польше

Военный эксперт Дуг Бэндоу назвал возможное размещение американской военной базы Форт Трамп в Польше плохой идеей для Вашингтона и Европы.

Бэндоу уверен, что развертывание базы не имеет смысла, поскольку сейчас едва ли кто верит, что Россия планирует нападение на Польшу. В то же время эксперт уверен, что создание новой военной базы приведет к обострению конфронтации между Москвой и Вашингтоном, передает РИА «Новости».

По словам Бэндоу, у России и без того есть причины для недовольства, например, расширение Североатлантического альянса и вмешательство США в политику других государств.

«Если бы Россия вела себя подобным образом в Канаде или Мексике, Вашингтон отреагировал бы резко и агрессивно», – уверен эксперт, пишет National Interest.

Он считает, что демонизация Москвы и русофобия толкают США к новой холодной войне.

Ранее министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак по итогам встречи с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном заявил, что Польша заручилась поддержкой Вашингтона по проекту создания на территории республики американской военной базы с рабочим названием «Форт Трамп».

В Москве предупредили, что создание американской военной базы в Польше потребует от России военно-технических мер предосторожности. Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала возможные последствия размещения постоянной американской военной базы в Польше.