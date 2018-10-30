Глава Петербурга потребовал каждый сантиметр города сделать «золотым яичком»

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов раскритиковал членов правительства во время рассмотрения вопроса о поправках в генплан и потребовал «каждый квадратный сантиметр» города «сделать золотым яичком».

Проект закона об изменениях в генеральный план Петербурга должны были утвердить на заседании правительства 30 октября. В документе указывается, что в план вносят изменения, увеличивающие процент зон деловой застройки, передает «Фонтанка».

Во время обсуждения чиновники не смогли ответить на некоторые вопросы врио градоначальника, например, сколько петербуржцев живет в коммунальных квартирах.

Беглов также раскритиковал ситуацию с транспортом, заявив, что метро развивается «нехорошо», а маршрутные такси «обирают» жителей. Кроме того, жилая застройка «опережает и социалку, и транспортную инфраструктуру».

«Сходите в приемную правительства, почитайте обращения граждан», – сказал он.

В свою очередь вице-губернатор Игорь Албин заявил, что не все экономические прогнозы Смольного сбываются, и предложил брать пример «с наших врагов», то есть западных компаний, которым удается лучше предсказывают развитие городов.

В ответ Беглов заявил, что правительство не имеет права ошибаться. Он добавил, что «пытает» чиновников «не потому, что вредный», а потому, что это вопрос развития города.

«Мы должны обеспечить высокотехнологичными рабочими местами наших жителей. У нас ни одного субъекта с таким количеством жителей. А в городе нет нефти и газа. Люди у нас должны головой деньги зарабатывать, и каждый квадратный сантиметр мы должны сделать золотым яичком», – сказал врио губернатора.

Он отметил также, что петербуржцы все чаще на «Сапсанах» ездят на заработки в Москву.

Отмечается, что рассмотрение вопроса о поправках в генплан перенесли на неделю.

Ранее эксперт перечислил условия для успеха Беглова в Петербурге.