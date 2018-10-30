На Украине заявили о намерении стать центром производства электрокаров

Благодаря богатым месторождениям лития и кобальта Украина может стать мировым центром по производству электрокаров, заявил министр инфраструктуры страны Владимир Омелян.

«На Украине богатейшие месторождения лития и кобальта в Европе, и Украина может стать мировым центром по производству батарей и электрокаров», – написал Омелян в Facebook.

Он отметил, что для этого Верховная рада должна принять закон о 15-летней стратегии производства электрокаров в стране, тогда Украина сможет привлечь мировых стратегов в создание новой высокотехнологичной отрасли и десятков тысяч новых высокооплачиваемых рабочих мест».

В октябре украинский военный эксперт Валентин Бадрак говорил, что ВПК Украины якобы способен создать ракету с дальностью полета 1,5 тыс. километров, которая «может достать до Москвы».

В июне Омелян сообщал, что Украина планирует убедить компанию Tesla Илона Маска создать Gigafactory по производству аккумуляторных батарей на территории страны.

Ранее он говорил, что на Украине в ближайшие пять лет могут запустить первую линию вакуумного поезда по технологии Hyperloop.