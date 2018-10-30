В Кремле ответили на вопрос о задержании автора утечки о Петрове и Боширове

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не располагает информацией о задержании чиновника, продавшего информацию о Александре Петрове и Руслане Боширове.

«Нет, к сожалению, я не располагаю такой информацией, ничего не могу вам сказать», – цитирует РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос о том, что ему известно об этом.

Ранее стало известно, что ФСБ задержала сотрудника погранслужбы в Северо-Западном регионе, который предположительно продал информацию о поездках Петрова и Боширова за границу.

Напомним, порталы Bellingcat и The Insider, занимающиеся журналистскими «расследованиями», раскрыли якобы настоящее имя Александра Петрова, обвиняемого британскими властями в отравлении Скрипалей. По утверждению журналистов, псевдоним «Петров» взял себе военный врач и сотрудник ГУ Генштаба Александр Евгеньевич Мишкин.

До этого британские СМИ писали, что «настоящее» имя «подозреваемого» в отравлении Скрипалей Руслана Боширова якобы Анатолий Владимирович Чепига.

При этом «настоящих» фамилий «подозреваемых» по делу Скрипалей не оказалось в базах Интерпола.