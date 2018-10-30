Евкуров открыл плавательный бассейн ИнгГУ

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров принял участие в открытии плавательного бассейна Ингушского государственного университета (ИнгГУ).

Расположение бассейна рядом с главным корпусом университета неслучайно. По проекту в будущем на этой территории развернется студенческий городок: учебный корпус, преподавательское и студенческое общежития, научная библиотека и бассейны уже в эксплуатации, строится научно-лабораторный корпус, в планах – стадион и культурный центр, говорится в сообщении на сайте республики.

В Магасе уже есть один университетский бассейн, который по разным дням могут посещать и мужчины, и женщины. Новое здание приспособлено исключительно под женскую аудиторию, принимать бассейн до 500 человек в день. Посещать плавательный комплекс смогут все желающие, в том числе матери с малолетними детьми, для которых созданы необходимые условия.

Сам 25-метровый бассейн находится на первом этаже. Водоподготовка в нем производится по наиболее оптимальной технологии с флокулированием, озонированием, многослойной фильтрацией и хлорированием, что обеспечивает высокое качество воды, позволяет сократить расход энергии на регенерацию и создает более комфортную и безопасную среду для занимающихся спортом. Второй этаж здания отведен под залы для занятий на тренажерах, для групповых и секционных тренировок, массажные и медицинские кабинеты и другие помещения.

Учреждению по инициативе Евкурова намерены присвоить имя Тутаевой Асият Идрисовны, героически погибшей во время Великой Отечественной войны.

По словам Евкурова, бассейн станет далеко не последним в числе открывающихся в этом году крупных спортивных объектов. «До конца года мы планируем запустить многофункциональный водный комплекс в Насыр-Корте, ФОК в сельском поселении Сагопши, спорткомплекс с бассейном в Малгобеке. Также в плановом порядке реализуется программа реконструкции спортзалов в населенных пунктах республики», – сказал он.

Оба столичных бассейна построены по программе «500 бассейнов», реализуемой партией «Единая Россия» с 2010 года совместно с министерством образования и науки и с 2013 года – с министерством здравоохранения.