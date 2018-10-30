WWF доложил о пугающем сокращении числа животных на планете

С 1970 года по 2014 год на планете исчезли 60% млекопитающих, птиц, рыб, рептилий и амфибий, сообщили во Всемирном фонде дикой природы (WWF).

Больше всего пострадали Южная и Центральная Америки – там число животных сократилось на 89%, передает РИА «Новости» со ссылкой на доклад WWF.

«Статистика пугающая, но надежда не потеряна», – прокомментировал профессор Кен Норрис.

Причиной сокращения числа животных являются действия человека, а также потеря среды обитания и чрезмерная эксплуатация живой природы.

В сентябре глава Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Игорь Честин заявлял, что из-за реализации национального проекта в стране может исчезнуть 2,5 млн гектаров ценных лесов ближайшие пять лет.

В апреле в WWF России сообщали, что в Китае погибла самка сокола-балобана, которая была единственной из птенцов, выращенных дикими сородичами по программе возрождения вида.