В преддверии Дня учителя президент Владимир Путин встретился с финалистами конкурса «Учитель года – 2018» в Санкт-Петербурге, где с 24 сентября проходит финальный этап.

«Хочу вас, во-первых, поздравить с тем, что вы уже являетесь лауреатами конкурса «Учитель года». Предстоит еще выбрать того, кто выиграет в абсолютном первенстве, так скажем. Но это уже дело вкуса, что называется, тех, кто будет выбирать. А в целом вы, конечно, проявили замечательные качества, профессиональные, личные. Я вас с этим поздравляю. Поздравляю с вашим профессиональным успехом. Это первое», – приводит пресс-служба Кремля слова Путина.

Он также поздравил в их лице всех преподавателей страны с Днем учителя.

По его словам, это важная и благородная профессия – у учителей благородная миссия по воспитанию детей, молодых людей. Учителя, отметил Путин, растят граждан и специалистов, которые «так нужны нашей стране».

«Помним, а вы лучше, чем кто-либо другой: гражданином быть обязан. Эта функция воспитателя лежит на плечах каждого учителя, каждого преподавателя, чем бы он ни занимался, какой бы предмет ни вел. Это совершенно очевидно. А самый лучший способ воспитания какой? Мы с вами знаем – личный пример. Поэтому это личный вызов для каждого преподавателя, для каждого учителя, для каждого воспитателя», – заявил Путин.

Он назвал учительский труд особой нагрузкой.

«Это всегда психологическая нагрузка. Именно поэтому, наверное, действительно, как я сказал, это миссия. Даже не профессия, а миссия», – заявил президент.

Он добавил, что в последнее время власти стараются уделять образованию как можно больше внимания.

«И со следующего года запускаем еще одну инициативу, появляется новая федеральная госпрограмма, которая так и будет называться – «Образование». С приличным федеральным финансированием – свыше 300 млрд рублей на три года. Будем строить новые школы, будем переоборудовать имеющиеся, оснащать их новым оборудованием и, конечно, внедрять современные методики преподавания, а это само по себе большая наука», – отметил Путин.

Также он указал на еще одну важную составляющую работу учителей.

«Для того, чтобы научить детей учиться, надо самим постоянно учиться и заниматься. В современном мире это обязательное требование для специалиста любой отрасли, а в сфере школьного дела, в сфере педагогики это, конечно, совершенно необходимо. Как мы сказали в начале, главное – это личный пример. Когда дети видят, что учитель сам постоянно в движении, в развитии, это, безусловно, не может остаться незамеченным для детей», – сказал президент.

Он еще раз поблагодарил учителей за труд и работу и пожелал им дальнейших успехов.

«Успехи есть у нашей школы, это совершенно очевидно. Мы это видим по международным конкурсам, где наши дети выигрывают все больше и больше медалей, занимают уже не просто престижные места, а первые места. Это, конечно, результат работы нашего учительского сообщества. А как иначе? Только так. Ничто не берется ниоткуда. И никуда, как известно, не исчезает. Энергия развития имеет своим главным источником вашу работу», – сказал президент.

Жюри конкурса, в которое входят победители разных лет и представители руководства педагогических вузов, возглавил ректор МГУ им. М.В.Ломоносова Виктор Садовничий.