У стран НАТО не хватает денег на военные расходы

Решение саммита НАТО об увеличении военных расходов до 2% от ВВП смогут выполнить только часть стран альянса, признал генсек военного блока Йенс Столтенберг.

«Я надеюсь, что большая часть стран НАТО достигнет отметки в 2% ВВП в 2024 году», – передает его слова ТАСС.

В июле президент США Дональд Трамп потребовал от членов НАТО «немедленно» увеличить траты на военные расходы до 2% от ВВП. В перспективе он потребовал повысить расходы до 4% от ВВП.