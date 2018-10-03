Эксперты сочли «жизненно необходимым» расширение полномочий детских омбудсменов

Эксперты поддержали идеи, заложенные в законопроекте «Об уполномоченных по правам ребенка в Российской Федерации», который внес в Госдуму президент России Владимир Путин.

Законопроект призванный повысить статус и расширить полномочия федерального детского омбудсмена и работающих в регионах коллег, передает РАПСИ.

Эксперты поддержали заложенные в нем идеи, подчеркнув важность расширения полномочий детского омбудсмена с точки зрения защиты прав и свобод граждан.

Так, адвокат Дмитрий Аграновский «горячо поприветствовал» идею о предоставлении федеральному уполномоченному полномочий по обжалованию действий государственных органов и должностных лиц и права на проход в исправительные учреждения и СИЗО.

«То, что уполномоченный по правам ребенка сможет обращаться с административными исками к разным инстанциям, является жизненно необходимым. Что касается предоставления возможности посещать в СИЗО и колониях несовершеннолетних лиц, беременных женщин и матерей с малолетними детьми, я вижу только плюс. Это будет способствовать соблюдению прав человека», – заявил эксперт.

По его мнению, принятие отдельного закона сможет повысить статус уполномоченного при президенте России по правам ребенка, однако при этом важно, чтобы государственные органы и должностные лица чаще шли навстречу всем российским омбудсменам: «Я надеюсь, что после принятия закон будет работать, а федеральный уполномоченный будет активно подавать административные иски и посещать несовершеннолетних и женщин в СИЗО».

В свою очередь адвокат Сталина Гуревич считает, что предложенный Путиным законопроект сможет существенно повысить возможности федерального детского омбудсмена при защите прав и законных интересов несовершеннолетних, «причем, как детей страдающих, так и детей, которые нарушают закон».

По ее мнению, «и тех, и других федеральный уполномоченный должен иметь возможность защитить без каких-либо промедлений, без согласования с дополнительными учреждениями».

Адвокат Людмила Айвар заявила, что законопроект заслуживает положительной оценки. Так, прокуратура наделена полномочиями соблюдать за исполнением законодательства в отношении несовершеннолетних, но уровень доверия к детскому омбудсмену со стороны граждан и государственных органов выше: «Граждане чаще обращаются как раз к уполномоченному по правам ребенка для того, чтобы решить свои насущные проблемы воспитания, содержания, обучения детей».

Она добавила, что законопроект упростит процедуру обращения за помощью к федеральному омбудсмену.

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников сообщил, что в рамках сотрудничества с Уполномоченным при президенте России по правам ребенка Анной Кузнецовой он регулярно участвует в совместном посещении следственных изоляторов, в которых содержатся несовершеннолетние граждане, беременные женщины и матери с малолетними детьми.

Закрепление права на беспрепятственный доступ в учреждения Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) для детского омбудсмена на законодательном уровне он считает крайне важным шагом, так как в данный момент «выдача разрешения на проход уполномоченного фактически зависит от воли администрации СИЗО или руководителя регионального управления ФСИН», то есть «могут пустить, а могут не пустить».

Несмотря на то, что «на практике с этим не возникало проблем», теперь «полномочия федерального детского омбудсмена могут быть расширены официально», и это «абсолютно правильная позиция».

Эксперт отметил, что Кузнецова «уделяет много времени вопросу соблюдения прав граждан в местах принудительного содержания, и законодательное закрепление права на беспрепятственный проход в соответствующие учреждения поможет ей в работе».

Он добавил, что в регионах члены ОНК не всегда имеют возможности для оперативного взаимодействия с федеральным уполномоченным. При этом в практике Комиссии часто встречаются обращения по поводу острых проблем, которые необходимо решать как можно скорее с привлечением уполномоченного по правам ребенка.

Часто времени на обращение к федеральному детскому омбудсмену или на прохождение всех разрешительных процедур нет, потому положение законопроекта о праве региональных уполномоченных на проход в исправительные учреждения и СИЗО заслуживает одобрения.

Секретарь ОНК Москвы положительно оценил идею предоставить федеральному уполномоченному право обжаловать действия должностных лиц и органов власти, если это требуется для защиты интересов несовершеннолетних.

«Подача административного иска – это крайне важный инструмент, например в случае, когда органы государственной власти отказывают в предоставлении тех или иных документов, в том числе медицинских», – сказал он.

Например, нередки случаи, «когда органы ФСИН направляют бессодержательные ответы, отписки, либо не реагируют вовремя», и это «большая проблема».

«ОНК направляет обращение, нам пишут, что все хорошо, мы выезжаем на место и видим совсем иную картину. Я считаю, что право уполномоченного подавать административные иски будет стимулировать должностных лиц к более ответственному исполнению должностных обязанностей», – заключил Мельников.