Путин рассказал об отношении к санкциям

Россия получила бы возможность использовать все инструменты для защиты своих интересов, если бы все желающие сразу приняли все санкции, сообщил президент Владимир Путин.

«Я иногда думаю, что было бы хорошо для нас, если бы те, кто хочет вводить санкции, ввели бы все санкции, которые только можно ввести, и как можно быстрее. Это развязало бы нам руки для защиты своих национальных интересов такими средствами, которые мы считаем наиболее эффективными для нас»,– передает слова Путина РИА «Новости».

В то же время он отметил, что это очень вредно, и Россия не будет поддерживать «незаконные санкции», которые вводятся в обход ООН.

Путин объяснил, почему Москва отвечает на санкции очень сдержанно.

«Вы знаете, не мы же вводим эти санкции в отношении США и Запада. Мы отвечаем, причем очень такими сдержанными шагами все это делаем, очень аккуратными, с тем чтобы не навредить прежде всего самим себе. Мы и дальше так будем делать», – отметил он.

Ранее в среду во время выступления на пленарной сессии Российской энергетической недели Путин призывал стороны, участвующие в сирийском конфликте, вывести войска по его окончании.

Также он рассказал о ценах на нефть, назвал запоздалой инициативу ЕС по обходу санкций США против Ирана, охарактеризовал Сергея Скрипаля и попросил не вмешивать его во внутриполитические дрязги в США.