Путин призвал стороны вывести войска из Сирии по окончании конфликта

Президент России Владимир Путин заявил, что стороны, участвующие в сирийском конфликте, должны стремиться к полному выводу иностранных войск с территории САР после победы над терроризмом.

Путин заявил, выступая на пленарном заседании Российской энергетической недели (РЭН), что стороны «должны стремиться к тому, чтобы вообще никаких иностранных войск третьих государств на территории Сирии не было», передает РИА «Новости».

При этом в число иностранных войск входит и российский контингент; решение о его выводе «будет принято на уровне правительства Сирийской Арабской Республики».

Российский лидер добавил, что для решения ситуации с незаконным размещением американского контингента в САР есть «две возможности». Первая – получение Вашингтоном мандата Совбеза ООН «на присутствие своих вооруженных сил на территории третьей страны». Второе – получение приглашения от законного правительства Сирии «на то, чтобы разместить там с какими-то целями свои контингенты».

В ином случае США нарушают нормы международного права.

Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что Вашингтон в два раза увеличил количество дипломатов в Сирии в связи со скорым поражением запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство*» на территории этой страны.

Российская энергетическая неделя (РЭН) проходит в Москве 3-6 октября.