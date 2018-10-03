Мосгорсуд оставил Навального под арестом

Мосгорсуд признал законным арест блогера Алексея Навального на 20 суток за нарушение правил организации митинга, на котором пострадали двое правоохранителей.

«Решение суда первой инстанции оставить без изменения, апелляционную жалобу адвоката – без удовлетворения», – передает РИА «Новости» решение судьи.

Напомним, Навальный был задержан 24 сентября из-за нарушения порядка проведения митинга.

До этого его пресс-секретарь Кира Ярмыш сообщила, что блогер задержан сразу после освобождения спустя 30 суток ареста, наложенного за повторную организацию несанкционированной акции в январе 2018 года в центре Москвы.

В Кремле сообщили, что узнали о задержании Навального из СМИ.