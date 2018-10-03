Москалькова поддержала законопроект о декриминализации 282-й статьи

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова поддержала инициативу президента Владимира Путина о частичной декриминализации ст/ 282 УК РФ.

Москалькова отметила, что инициатива Владимира Путина «еще раз показывает, насколько этот вопрос важен для гражданского общества», передает РАПСИ со ссылкой на сайт омбудсмена.

Это, в том числе, является еще одним свидетельством «зрелости общества: в цивилизованном и взаимоуважительном диалоге с властью был найден компромисс, который устраивает всех».

Потому законопроект «заслуживает всемерной поддержки, ведь, переслав информацию, человек нередко не может до конца оценить, правда это или вымысел, в чем общественная опасность распространения и повлечет ли перепост или лайк отрицательные последствия».

Напомним, президент Владимир Путин в среду внес в Госдуму законопроект, смягчающий наказание по «экстремистской» ст. 282 УК РФ в некоторых случаях.

Ранее соответствующие предложения по смягчению законодательства были озвучены писателем Сергеем Шаргуновым в ходе прямой линии с президентом; тогда глава государства заявил, что следует определиться с самим понятием, проанализировать ситуацию и не доводить дела до абсурда.

В среду Шаргунов заявил, что предложенная Путиным частичная декриминализация 282-й статьи УК станет важным сигналом для исполнителей на местах.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал смягчение Путиным 282-й статьи исправлением «проявлений маразма».

В понедельник официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной сообщал, что за первое полугодие 2018 года было возбуждено 762 дел по экстремистским статьям.