МИД Ирана отреагировал на решение суда по санкциям США

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, комментируя решение суда ООН частично удовлетворить иск Тегерана к Вашингтону, назвал ситуацию очередным провалом правительства США.

Зариф написал в Twitter, что это «еще один провал правительства США, пристрастившегося к санкциям, и победа верховенства права».

Он подчеркнул, что международному сообществу «крайне важно коллективно противостоять злонамеренному американскому унилатерализму».

Также на сайте МИД Ирана появилось сообщение, в котором говорится, что Тегеран приветствует решение Международного суда ООН «и предварительное постановление этого суда в отношении незаконного шага правительства США, восстановившего односторонние санкции после выхода этой страны из ядерной сделки», передает РИА «Новости».

Отмечается, что решение суда «служит еще одним явным подтверждением правоты Ирана, а также незаконности и жестокости американских санкций в отношении народа и граждан нашей страны».

Ранее стало известно, что суд ООН выдал США приказ приостановить действие ряда санкций против Ирана.