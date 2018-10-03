Кремль рассказал о развитии энергопроектов на фоне угроз

Российские энергетические проекты реализуются, несмотря на недобросовестную конкуренцию и угрозы со стороны глав других стран, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На церемонии награждения победителей всероссийского конкурса «МедиаТЭК» Песков отметил, что российская энергетика наиболее конкурентна во всем мире, передает ТАСС.

«Она сталкивается, как и наша страна в целом, с проявлениями недобросовестной конкуренции, нашим энергопроектам напрямую угрожают президенты других стран и, несмотря на это, эти проекты реализуются», – сказал он.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявлял, что США не собираются вводить санкции против компаний, участвующих в проекте строительства газопровода «Северный поток – 2», хотя ранее эта тема обсуждалась.

В сентябре президент Польши Анджей Дуда просил президента США Дональда Трампа «остановить» «Северный поток – 2».

Политические партии Швеции высказывались за остановку строительства газопровода «Северный поток – 2», но им объяснили невозможность остановки проекта.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин объяснял, почему стране не выгоден «Северный поток – 2».