В ОНФ отметили внимание Путина к предложениям по смягчению 282-й статьи

В предложенном президентом Владимиром Путиным законопроекте о смягчении ответственности за «лайки» и «репосты» заложены положения из доклада Общероссийского народного фронта (ОНФ), следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

В докладе ОНФ, подготовленном совместно с Генпрокуратурой и направленном главе государства в сентября, содержатся предложения, которые Владимир Путин включил во внесенный в Госдуму законопроект по замене уголовного наказания на административное для граждан, которые впервые привлекаются к ответственности за публикацию в Сети экстремистских материалов.

Отмечается, что ранее президент поручил ОНФ и Генпрокуратуре проанализировать использование в правоприменительной практике понятий «экстремистское сообщество» и «преступление экстремистской направленности».

В ходе работы над докладом ОНФ привлекал к обсуждению и учитывал мнение всех заинтересованных лиц, в том числе представителей научного и адвокатского сообщества, Верховного суда, Совета по правам человека, журналистов и других экспертов.

Были изучены десятки случаев привлечения к ответственности за «лайки» или «репосты» экстремистских материалов.

Специалисты пришли к выводу, что с учетом большого количества информации в Сети и скорости ее распространения часто граждане размещают информационные материалы экстремистского характера без проведения их анализа и личного осмысления, что в итоге приводит к возникновению случаев уголовного преследования.

В данный момент ответственность за подобные правонарушения предусмотрена в ч. 1 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»); уголовное преследование по данной статье, помимо возможности реального лишения свободы сроком до 5 лет, предусматривает включение лица в «перечень экстремистов и террористов» с вытекающими отсюда возможными блокировками банковских счетов и иными ограничениями на совершение юридически значимых действий.

Анализ практики показал, что в ряде случаев правоохранители недостаточно исследуют «умысел и мотив тех, кто поставил «лайк» или сделал «репост» какого-либо текста, изображения, видео- или аудиофайла, а порой и не выясняют, сделал ли гражданин экстремистский материал самостоятельно или просто скопировал, какими комментариями это действие сопровождалось».

При этом в некоторых случаях упущения не исправляются судами.

В итоге эксперты ОНФ предложили частично декриминализировать ответственность за подобные деяния, введя административную ответственность подобные правонарушения впервые и сохранить уголовную ответственность за повторное нарушение закона, то есть ввести так называемую административную преюдицию.

«Мы рады, что глава государства согласился с нашей позицией по этому вопросу и внес законопроект, который поднимает тему декриминализации ответственности за «лайки» и «репосты» на самый высокий государственный уровень. Эта мера с одной стороны позволит оградить людей от необоснованного уголовного преследования и при этом выполнит профилактическую задачу – будет предостережением от совершения подобных действий в будущем, ведь зачастую граждане даже не знают о возможных серьезных последствиях «лайка» или «репоста» того или иного информационного материала. При этом сохранится уголовная ответственность для тех, кто действительно систематически нарушает закон и ведет экстремистскую деятельность», – прокомментировала координатор законодательных инициатив Народного фронта в Госдуме, член Центрального штаба ОНФ Наталья Костенко.

В свою очередь член рабочей группы ОНФ по подготовке доклада президенту о правоприменении статей об экстремизме, писатель Сергей Шаргунов призвал обратить внимание на то, что впервые попавший в поле зрения правоохранителей человек может исправиться, потому нужно заменить уголовную ответственность на административную по таким делам.

Ранее адвокаты Дмитрий Аграновский и Василий Бурдюг в комментарии газете ВЗГЛЯД призвали перейти к общеевропейской практике и не сажать за слова.

В среду президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, исключающий уголовное наказание по «экстремистской» ст. 282 УК РФ в некоторых случаях.

До этого официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной сообщал, что в первом полугодии 2018 года было возбуждено 762 дел по экстремистским статьям.

В конце сентября пленум Верховного суда принял новое постановление, которое разъясняет, в каких случаях можно привлекать к уголовной ответственности за размещение экстремистских материалов в Сети.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, писатель Сергей Шаргунов во время прямой линии поговорил с президентом Владимиром Путиным «о 282-й статье УК и безудержном поиске экстрима». Глава государства ответил, что надо определиться с самими понятиями, проанализировать ситуацию и не доводить подобные дела до абсурда.