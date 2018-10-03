В ОНФ отметили внимание Путина к предложениям по смягчению 282-й статьи

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3 октября, среда  |  Последнее обновление — 12:37  |  vz.ru
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Украина не сможет освободиться из плена МВФ почти полсотни лет

Украина снова надеется на чудоФото: Yuri Gripas/Reuters
Еще четыре года назад украинская власть радовалась, что Международный валютный фонд утвердил кредитную программу помощи стране. Ведь западные партнеры обещали экономическое чудо. Однако теперь в украинском правительстве звучат совсем другие слова. Там впервые осознали, что стали заложниками МВФ, а сбежать из долгового плена не так-то просто. Что же пошло не так? Подробности...
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Как группе спецназа «Вымпел» удалось арестовать Руцкого без единого выстрела

Спецназ не столько арестовывал Руцкого, сколько охранял егоФото: Reuters
«Я построил свою группу и обратился к офицерам: «В сложившейся ситуации я не имею морального права вам приказывать. Но я считаю своим долгом постараться разрешить ситуацию мирным путем», – рассказал газете ВЗГЛЯД генерал-лейтенант запаса Дмитрий Герасимов. В октябре 1993 года именно он командовал элитным подразделением спецназа «Вымпел», которое арестовывало Руцкого и Хасбулатова. Теперь он вспоминает, как это происходило. Подробности...
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Кто из иерархов РПЦ на Украине согласится предать Москву

Вероятный «патриарх всея Украины» Симеон когда-то служил хранителем резиденции патриарха Алексия в МосквеФото: orthodox.vinnica.ua
Томос Киеву еще не дали, а среди украинских раскольников уже разворачивается схватка за власть в будущей церкви. Без пяти минут «патриархом всея Украины» уже считается митрополит Винницкий Симеон (Шостацкий), любимец президента Петра Порошенко. Правда, пока Симеон публично от РПЦ не отрекался. Сообщается, что просьбу об автокефалии тайно подписали 10 иерархов Украинской православной церкви Московского патриархата. Кто же эти 10 отступников? Подробности...
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Теперь Скрипаль предал и британцев

Так выглядит обложка книги о СкрипалеФото: Henry Holt and Company
Сергей Скрипаль, как оказалось, «бессовестный русский националист», приветствовавший возвращение Крыма и «ненавидевший правительство Ельцина». Британский журналист, который несколько часов беседовал с бывшим полковником ГРУ уже после его отравления, обескуражен. Как же так – он работал на MI6, а ностальгирует по России! Однако поведению Скрипаля все же можно найти объяснение. Подробности...
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Кто ответит за гибель людей в Петербурге

Кипяток из разорвавшейся трубы размыл асфальт, из-за чего пострадали два автомобиляФото: Валентин Егоршин/ТАСС
В первые сутки начала отопительного сезона в разных частях Санкт-Петербурга прорвало теплотрассы с кипятком. В Адмиралтейском районе инцидент привел к гибели двух молодых людей и провалу двух автомобилей во дворе дома. В чем причина трагедии и кто должен ответить перед родственниками погибших молодых людей?  Подробности...
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От Рейхстага потянуло бензинчиком

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Я думал, что, когда AfD достигнет 20 процентов поддержки населения, должно произойти что-то страшное. Я ошибался. Было достаточно 17–18 процентов, чтобы был раскрыт неонацистский заговор с целью свергнуть демократию в Германии. Подробности...
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Откуда берутся АУЕвшие дети

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Подростки собирают «грев» и «общак», готовятся к суровой жизни «на зоне», иногда грабят, иногда разбойничают, а иногда, одурев и окончательно утратив связь с реальностью, убивают – жестоко, страшно и отвратительно. Подробности...
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Скрипаль был отравлен за работу на русских

Кот Скрипаля, Нэш Ван Дрейк, невинно убиенный кот бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
Кинуть Россию, сдать агентов, лечь под бриттов – как после такого не просто остаться живым, но еще и на свободе, да еще и в богоспасаемом Лондоне? Нужно быть кем-то гораздо большим, чем предателем, чтобы провернуть такую операцию. Подробности...
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      Ушел из жизни советский и российский артист, актер эстрады, театра и кино Роман Карцев. Карцев выступал в дуэте с Виктором Ильченко, снимался в кино и служил в Московском театре миниатюр. Около двух месяцев назад 79-летний артист перенес инсульт
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      Чудовищное землетрясение и цунами в Индонезии унесли сотни жизней

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          В ОНФ отметили внимание Путина к предложениям по смягчению 282-й статьи

          3 октября 2018, 12:05

          Текст: Наталья Ануфриева

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          В предложенном президентом Владимиром Путиным законопроекте о смягчении ответственности за «лайки» и «репосты» заложены положения из доклада Общероссийского народного фронта (ОНФ), следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

          В докладе ОНФ, подготовленном совместно с Генпрокуратурой и направленном главе государства в сентября, содержатся предложения, которые Владимир Путин включил во внесенный в Госдуму законопроект по замене уголовного наказания на административное для граждан, которые впервые привлекаются к ответственности за публикацию в Сети экстремистских материалов.

          Отмечается, что ранее президент поручил ОНФ и Генпрокуратуре проанализировать использование в правоприменительной практике понятий «экстремистское сообщество» и «преступление экстремистской направленности».

          В ходе работы над докладом ОНФ привлекал к обсуждению и учитывал мнение всех заинтересованных лиц, в том числе представителей научного и адвокатского сообщества, Верховного суда, Совета по правам человека, журналистов и других экспертов.

          Были изучены десятки случаев привлечения к ответственности за «лайки» или «репосты» экстремистских материалов.

          Специалисты пришли к выводу, что с учетом большого количества информации в Сети и скорости ее распространения часто граждане размещают информационные материалы экстремистского характера без проведения их анализа и личного осмысления, что в итоге приводит к возникновению случаев уголовного преследования.

          В данный момент ответственность за подобные правонарушения предусмотрена в ч. 1 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»); уголовное преследование по данной статье, помимо возможности реального лишения свободы сроком до 5 лет, предусматривает включение лица в «перечень экстремистов и террористов» с вытекающими отсюда возможными блокировками банковских счетов и иными ограничениями на совершение юридически значимых действий.

          Анализ практики показал, что в ряде случаев правоохранители недостаточно исследуют «умысел и мотив тех, кто поставил «лайк» или сделал «репост» какого-либо текста, изображения, видео- или аудиофайла, а порой и не выясняют, сделал ли гражданин экстремистский материал самостоятельно или просто скопировал, какими комментариями это действие сопровождалось».

          При этом в некоторых случаях упущения не исправляются судами.

          В итоге эксперты ОНФ предложили частично декриминализировать ответственность за подобные деяния, введя административную ответственность подобные правонарушения впервые и сохранить уголовную ответственность за повторное нарушение закона, то есть ввести так называемую административную преюдицию.

          «Мы рады, что глава государства согласился с нашей позицией по этому вопросу и внес законопроект, который поднимает тему декриминализации ответственности за «лайки» и «репосты» на самый высокий государственный уровень. Эта мера с одной стороны позволит оградить людей от необоснованного уголовного преследования и при этом выполнит профилактическую задачу – будет предостережением от совершения подобных действий в будущем, ведь зачастую граждане даже не знают о возможных серьезных последствиях «лайка» или «репоста» того или иного информационного материала. При этом сохранится уголовная ответственность для тех, кто действительно систематически нарушает закон и ведет экстремистскую деятельность», – прокомментировала координатор законодательных инициатив Народного фронта в Госдуме, член Центрального штаба ОНФ Наталья Костенко.

          В свою очередь член рабочей группы ОНФ по подготовке доклада президенту о правоприменении статей об экстремизме, писатель Сергей Шаргунов призвал обратить внимание на то, что впервые попавший в поле зрения правоохранителей человек может исправиться, потому нужно заменить уголовную ответственность на административную по таким делам.

          Ранее адвокаты Дмитрий Аграновский и Василий Бурдюг в комментарии газете ВЗГЛЯД призвали перейти к общеевропейской практике и не сажать за слова.

          В среду президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, исключающий уголовное наказание по «экстремистской» ст. 282 УК РФ в некоторых случаях.

          До этого официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной сообщал, что в первом полугодии 2018 года было возбуждено 762 дел по экстремистским статьям.

          В конце сентября пленум Верховного суда принял новое постановление, которое разъясняет, в каких случаях можно привлекать к уголовной ответственности за размещение экстремистских материалов в Сети.

          Как сообщала газета ВЗГЛЯД, писатель Сергей Шаргунов во время прямой линии поговорил с президентом Владимиром Путиным «о 282-й статье УК и безудержном поиске экстрима». Глава государства ответил, что надо определиться с самими понятиями, проанализировать ситуацию и не доводить подобные дела до абсурда.


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