Эксперты призвали перейти к общеевропейской практике и не сажать за слова

«Надо перейти к общеевропейской практике, единым стандартам и не сажать за слова», – заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД адвокат Дмитрий Аграновский, комментируя предложение президента Владимира Путина смягчить «экстремистскую статью» 282 УК РФ.

Речь идет об изменении мер привлечения к ответственности за деяния, совершенные однократно и не представляющие серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства.

Аграновский заявил, что необходимо «перейти к общеевропейской практике, единым стандартам и не сажать за слова». Кроме того, «все статьи без исключения, где содержатся реальные сроки за слова, не должны иметь место».

«За насильственные действия - пожалуйста. Есть штрафы, есть обязательные работы. Любые наказания, не связанные с лишением свободы. Эти меры вообще не должны быть предусмотрены, и тогда не будет столько разговоров вокруг этих статей», – добавил адвокат.

Эксперт отметил, что не является сторонником полной отмены данной статьи, однако он «сторонник ее смягчения и приведения ее в чувство»: «Если посмотреть, за что люди идут под суд по этим статьям, то это ведь кошмар - какие-то призывы к убийствам, какой-то фашизм. Но это всего лишь слова, а не действия все же, а потом нельзя за это отправлять в колонию».

«Видов наказаний достаточно, а репост репосту рознь», – подчеркнул он.

В свою очередь адвокат Василий Бурдюг отметил, что по данной статье «законодателю есть с чем поработать».

«Одно дело призывы, а другое – выражение согласия или несогласия. Тем более социальные сети зачастую всего лишь способ для обывателя получать информацию, которую они иногда бездумно лайкают или репостят. Это не проступок, выражение мнения не может являться основанием для наказания. Человек имеет право сказать, что ему близки какие-то идеи, но к уголовной ответственности привлекать за это невозможно», – считает эксперт.

Он добавил, что Верховный суд «идет по правильному пути, давая разъяснения по этому вопросу», и выразил надежду, что «это приведет к соответствующим действиям со стороны законодателя».

«Свобода выражения мнения это не противоборство», – подчеркнул Бурдюг.

Ранее в среду президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, исключающий уголовное наказание по «экстремистской» ст. 282 УК РФ в некоторых случаях.

До этого официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной сообщал, что в первом полугодии 2018 года было возбуждено 762 дел по экстремистским статьям.