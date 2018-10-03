Грузинские фехтовальщики массово сбежали в Израиль

Шесть грузинских фехтовальщиков – все спортсмены из состава делегации – остались в Израиле нелегально после поездки в эту страну вместе с руководством федерации, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

Фехтовальщики попросили федерацию этого вида спорта организовать им совместные тренировки с израильскими спортсменами. В Израиль они выехали вместе с президентом и генеральным секретарем федерации фехтования Грузии. Эти двое вернулись домой, а спортсмены остались.

На грузинскую федерацию со стороны международной наложены финансовые санкции. Президент и генсек временно дисквалифицированы.