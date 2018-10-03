В России начались климатические испытания автомобилей «Волк»

Работа над армейскими автомобилями «Волк» находится на стадии ходовых и климатических испытаний, сообщили в «Военно-промышленной компании» (ВПК).

В ВПК работают над созданием семейства как бронированных, так и небронированных автомобилей «Волк» модульной конструкции, передает ТАСС со ссылкой на ВПК.

Сейчас проводятся предварительные испытания. Это и пробеги по различным типам дорог и бездорожью, и лабораторные работы.

«Например, машину помещают в специальную морозильную камеру, где температура опускается до минус 50 градусов Цельсия, и она неделю там стоит. Испытания считаются пройденными, если через неделю машина заводится и выходит своим ходом из камеры», – отметили в ВПК.



Автомобили «Волк» были впервые представлены в 2010 году на Международном форуме «Технологии в машиностроении-2010». Сообщалось, что это две машины грузоподъемностью 1,5 тонны («Волк-1») и две машины грузоподъемностью 2,5 тонны («Волк-2»). Они имеют повышенный уровень баллистической и минной защиты.

Затем разработка автомобилей была приостановлена, а через некоторое время – возобновлена.