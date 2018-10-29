На Украине пообещали не преследовать крымчан за службу в российской армии

В прокуратуре «Автономной Республики Крым», входящей в состав Генпрокуратуры Украины, пообещали не привлекать к уголовной ответственности жителей Крыма за службу в российской армии.

«Тот факт, что гражданин Украины находится на службе в Вооруженных силах России, безусловно, не является основанием для привлечения его к уголовной ответственности по уголовному законодательству Украины», – заявила украинский прокурор Елизавета Дзигора, слова которой приводит УНИАН.

Напомним, в ноябре прошлого года Киев потребовал от Москвы не призывать крымчан в армию.