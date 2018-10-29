Поезда с самым необходимым начали пропускать в Сочи

В РЖД сообщили, что в Сочи начали пропускать поезда с продукцией и топливом для нужд региона.

«На направлении Горячий Ключ - Адлер началось движение грузовых поездов, с продукцией для нужд региона. Первый грузовой состав с топливом для самолетов и автомобилей, мукой и продовольствием уже проследовал на станцию Адлер. Также сегодня на станцию Туапсе прибыло пять грузовых составов. В ближайшие сутки планируется ввести движение уже сформированных грузовых поездов в график», – приводит РИА «Новости» слова РЖД.

Ранее в результате ливней в Краснодарском крае был введен режим ЧС. Затопленными оказались около 30 населенных пунктов и почти две с половиной тысячи домов. По предварительным данным, шесть человек погибли, 60 пострадали, а двое пропали без вести.

В регионе было прекращено транспортное сообщение, рухнули несколько мостов, затопило станции. В Туапсе наблюдались перебои с электричеством и газом, город остался без воды, также в нем прорвало нефтепровод. Жители Туапсе публиковали видео, на которых образовавшиеся из-за дождей бурные реки сносят машины, холодильники с торговых точек и ветхие здания.

Ранее сообщалось о том, что автомобильное сообщение с Сочи полностью восстановлено.