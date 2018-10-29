Жителя Петербурга «оживили» по решению суда

Житель Санкт-Петербурга обнаружил себя в списке умерших и вынужден был через суд доказывать, что живой, сообщают СМИ.

С 2003 по 2008 год мужчина жил в Невском районе в квартире по социальному найму, однако в какой-то момент он пропал, и в октябре 2008 года Невский суд признал его умершим. Мужчину сняли с регистрационного учета, квартиру передали другому человеку, сообщает «Фонтанка».

По данным прокуратуры, мужчина, которого сочли умершим, на самом деле находился в СИЗО по обиинению в «угрозе убийством или причинению тяжкого вреда здоровью».

В итоге прокурор Невского района обратился с иском в Невский районный суд с требованиями отменить решение о признании мужчины умершим.

«Суду представлены сведения о месте нахождения мужчины, а также иные доказательства по делу», – сообщили в прокуратуре.

В итоге статус живого ему вернули только в октябре 2018 года. Сейчас он находится на принудительном лечение, которое было назначено ему по уголовному делу.