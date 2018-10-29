У Гай Германики украли iPhone за 220 тыс. рублей

Режиссер Валерия Гай Германика обратилась в полицию после того, как у нее украли телефон iPhone Xs в кинотеатре «Октябрь», сообщил источник в правоохранительных органах.

«28 октября в ОМВД по району Арбат обратилась Валерия Гай Германика с заявлением о пропаже ее телефона iPhone Хs», – передает слова источника ТАСС.

Он сообщил, что режиссер оставила свой iPhone на подлокотнике кресла в зале кинотеатра «Октябрь».

Начата доследственная проверка.

Агентство «Москва» сообщает со ссылкой на источник, что она обратилась в полицию 28 октября днем, а инцидент произошел еще 26 октября вечером, когда в кинотеатре «Октябрь» была премьера фильма Александра Куликова «Пришелец».

Telegram-канал Mash сообщает, что iPhone Xs стоил 220 тыс. рублей. По данным канала, на показе не было никого, кроме актеров, режиссеров и других известных людей.