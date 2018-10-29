Разработчик рассказал о создании новой российской авиационной ракеты

Российский концерн «Техмаш» (входит в Ростех) разрабатывает в новую авиационную ракету «Монолит», сообщил гендиректор концерна Владимир Лепин, отказавшись назвать сроки создания ракеты.

«Мы работаем, конечно, не стоим на месте», – передает слова Лепина РИА «Новости».

Он не ответил о сроках создания нового изделия. По его словам, это «процесс небыстрый».

Лепин добавил, что ракета создается для боевых самолетов и вертолетов. Разработка ведется в инициативном порядке.

«Этой работой мы хотим показать, что в авиационном направлении мы тоже движемся», – сказал он.

1 октября заместитель гендиректора концерна «Техмаш» Александр Кочкин также рассказывал о завершении госиспытаний авиационной ракеты С-8 ОФП «Бронебойщик» класса «воздух – земля».