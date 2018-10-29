Аэропорт в Самаре предложили назвать в честь Ленина

В качестве названия для самарского аэропорта предложено имя Владимира Ленина, за присвоение воздушной гавани его имени проголосовали более 500 человек, сообщается на сайте конкурса «Великие имена России».

После того, как имя Ленина предложили онлайн более 500 участников конкурса, его включили в лонг-лист для голосования. Это произошло 29 октября – в день 100-летнего юбилея Ленинского комсомола, сообщается на сайте конкурса.

В Самаре прошел юношеский период Ленина и становление его как революционера. Здесь он создал первый марксистский кружок. Известна фраза: «Ульянов родился в Симбирске (ныне – Ульяновск), а Ленин – в Самаре».

Во втором этапе конкурса в настоящий момент приняло участие более 70 тыс. человек. По решению оргкомитета конкурса второй этап продлен до 30 октября, чтобы дать возможность жителям присоединившихся регионов выдвинуть свои кандидатуры для присвоения аэропортам.

Ранее сообщалось, что россияне поддержали идею присвоения имен великих соотечественников аэропортам, а писатель Захар Прилепин поспорил с музыкантом Юрием Шевчуком о переименовании аэропортов – рок-певец в интервью призвал не называть воздушные гавани в честь политиков и военачальников.