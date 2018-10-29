РДШ в честь трехлетия проведет более 100 мероприятий по всей России

Российское движение школьников (РДШ) в понедельник, 29 октября, в честь своего трехлетия проведет по всей стране более 100 мероприятий.

«В понедельник Российскому движению школьников исполняется три года. В этот день тысячи активистов организации проведут торжественные мероприятия во всех регионах России. Ребята примут участие в слетах, торжественных линейках, тематических играх, массовых флешмобах и онлайн-конкурсах с призами, а также проведут мастер-классы для школьников, которые еще не знакомы с деятельностью движения», – рассказала пресс-секретарь проекта Марина Решетникова.

Также в понедельник министр просвещения Ольга Васильева проводит в Москве открытую встречу на тему «Развитие кружковых движений и цифрового будущего в системе образования», сообщает Regnum.

Одно из самых масштабных мероприятий в честь дня рождения движения – это тематическая профориентационная смена «В Парке будущего» в Краснодарском крае. Гостями встречи станут Герой России, летчик-космонавт, председатель РДШ Сергей Рязанский и директор «Росдетцентра», ответственный секретарь координационного совета РДШ Алиса Крюкова. Они обсудят со школьниками сложности выбора профессии, возможности для самореализации и востребованности на рынке труда. Завершится день праздничным концертом и фейерверком.

Третий слет активистов движения пройдет в Белгородской области на базе Центра молодежных инициатив. В Чеченской Республике состоится «Фестиваль творчества», в котором примут участие более 400 активистов, торжественная церемония посвящения в ряды РДШ, награждение участников федеральных мероприятий движения почетными грамотами и розыгрыш призов.

Форум «Вместе с РДШ!» в Саратовской области объединит более 900 школьников, педагогов и родителей, а в Ярославской области пройдет ежегодный Форум детских и общественных объединений «РДШ – территория актива».

Российское движение школьников (РДШ) – это общественно-государственная детско-юношеская организация, созданная 29 октября 2015 года в соответствии с указом президента России. Движение объединяет и координирует образовательные учреждения, занимающиеся воспитанием подрастающего поколения и формированием личности. В движение входят 8 тыс. школ и учреждений дополнительного образования во всех субъектах России – это 18% от общего числа школ. В федеральные и региональные мероприятия, проходящие под эгидой РДШ, вовлечены 200 тыс. школьников.