Караченцова проводили в последний путь аплодисментами

Церемония прощания с актером Николаем Караченцовым завершилась в московском театре «Ленком» аплодисментами.

По окончанию церемонии на улице у входа в театр скопилось свыше тысячи человек, передает ТАСС.

На церемонии присутствовали актеры Дмитрий Певцов, Андрей Смирнов, Александр Ширвиндт, Евгений Герасимов, Клара Новикова и другие, передает РИА «Новости».

Фото Народный артист России Николай Караченцов умер в одной из московских клиник за день до своего 74-летия. Караченцов снялся более чем в ста фильмах, на его счету около 20 постановок в «Ленкоме». В 2005 году он попал в ДТП, в 2017-м у него диагностировали рак легких. Скончался актер из-за отказа почек

Также проститься с актером пришли Юрий и Владимир Торсуевы, игравшие с Караченцовым в картине «Приключения Электроника».

«Николай был по-настоящему народным артистом. Он на века вписал себя в историю и кино, и театра, уникальный человек. Сниматься с ним было легко и очень интересно», – рассказал Юрий.

«Он просил вас всех не плакать, он уходил очень легко и свободно. Он сказал, что уходит в мир иной и оставляет здесь свою любовь. Он со своей любовью останется навсегда со мной. Я ему очень благодарна. Все эти 45 лет – это были солнечные дни. Я лучше человека в жизни не знала и не видела», – сказала вдова Караченцова Людмила Поргина.

Патриарх Кирилл совершил отпевание актера в московском храме Воскресения Словущего, на поминальное богослужение пришли друзья, родные и близкие Караченцова.

«В нашей же памяти Николай Петрович останется и как прекрасный человек выдающегося таланта и способностей, и как человек, с верой прошедший в сердце тяжелейшие годы испытаний и завершение своего жизненного пути. Вечная ему память», – сказал патриарх на богослужении.

Актер Николай Караченцов сыграл более 100 ролей в кино. Наиболее известные картины с его участием – «Старший сын», «Собака на сене», «Благочестивая Марта», «Человек с бульвара Капуцинов», «Криминальный квартет», «Приключения Электроника» и т.д.

Артист умер 26 октября, не дожив одного дня до своего 74-летия. Свои соболезнования родным актера выразил президент Владимир Путин.