Собака помешала посадке самолета Utair во Внуково

Самолет Boeing 737, принадлежащий авиакомпании Utair, не смог приземлиться с первого раза в аэропорту Внуково из-за разгуливающей по взлетно-посадочной полосе собаки.

Инцидент произошел утром 28 октября.

«Пилот увидел препятствие на приборах и пошел на второй круг», – сообщает телеграм-канал Mash.

Наземные службы аэропорта выяснили, что по полосе бегает собака и прогнали животное, после чего борт успешно сел в аэропорту.

В августе 2018 года самолет авиакомпании «Иркутские авиалинии» по ошибке сел на ремонтируемую полосу в аэропорту Улан-Удэ.