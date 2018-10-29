Путин оценил взаимодействие России и Турции в решении международных вопросов

Президент Владимир Путин поздравил турецкого коллегу Тайипа Эрдогана с 95-летием провозглашения Турецкой Республики и отметил, что страны успешно развивают сотрудничество, сообщает пресс-служба Кремля.

«Уже в первые годы существования Турецкой Республики были заложены основы дружественных, добрососедских отношений между нашими государствами», – говорится в телеграмме на сайте Кремля.

Путин подчеркнул важность того, что «Москва и Анкара и сейчас успешно развивают конструктивное сотрудничество на всех направлениях, а также эффективно взаимодействуют в решении актуальных вопросов региональной и международной повестки дня в интересах народов двух стран и всего евразийского континента».