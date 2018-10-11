Роднина поздравила комсомольцев «с великим юбилеем»

Советская фигуристка, трехкратная олимпийская чемпионка и десятикратная чемпионка мира, депутат Госдумы Ирина Роднина поздравила комсомольцев со 100-летним юбилеем организации.

«Комсомольцы! С праздником,с великим юбилеем! Комсомол – ты был и есть история страны, ты был и есть часть нашей души, нашей биографии, наших побед и свершений!», – написала Роднина в своем Twitter.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин также поздравил всех с юбилеем комсомола, отметив, что это движение сделало очень много для космической промышленности страны.

«Система моральных стимулов, которая привлекала в ракетно-космическую промышленность молодежь, эта система работала, и дай бог каждому создать что-то похожее на то, что существовало в те годы», – сказал Рогозин, передает РИА «Новости».

К столетию комсомола в музее современной истории России открыли выставку, посвященную истории развития международного движения.