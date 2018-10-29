Рубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник вырос на 11 копеек – до 65,83 рубля, курс евро поднялся на 9 копеек, составив 75,04 рубля.

Нефть подешевела до 77,37 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».