Пушков отреагировал на критику в адрес Меркель за «излишнее дружелюбие» к Путину

Российский сенатор Алексей Пушков назвал критикующих канцлера ФРГ Ангелу Меркель за «слишком мягкое отношение» к президенту России Владимиру Путину журналистов «болтунами», не способными на поиск решений.

Ранее журналист Bild Джулиан Репке высказал критику в адрес Меркель за «излишнее» дружелюбие по отношению к Путину и его турецкому коллеге Реджепу Эрдогану во время саммита в Стамбуле.

Репке отметил, что «Меркель потеряла свой внутренний, а теперь и внешнеполитический компас».

«Эти критики способны лишь на болтовню, но не на поиск решений. Без Путина и Эрдогана ни ФРГ, ни ЕС в целом в Сирии ничего не наладят. Меркель осознала: чем быстрее там наступит мир, тем меньше будет беженцев», – написал Пушков в своем Twitter.

В ФРГ критикуют Меркель за «слишком мягкое отношение» к Путину и Эрдогану. Эти критики способны лишь на болтовню, но не поиск решений. Без Путина и Эрдогана ни ФРГ, ни ЕС в целом в Сирии ничего не наладят. Меркель осознала: чем быстрее там наступит мир, тем меньше будет беженцев. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 28 октября 2018 г.

Напомним, 27 октября в Стамбуле прошел четырехсторонний саммит по урегулированию ситуации в Сирии с участием России, Турции, Франции и Германии.