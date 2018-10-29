Хашогджи искал доказательства использования химоружия Саудовской Аравией

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29 октября, понедельник  |  Последнее обновление — 10:23  |  vz.ru
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Стоит ли Газпрому бояться новых конкурентов в Европе

Желающих подвинуть Газпром в Европе становится все большеФото: Александр Чиженок/ТАСС
Соперники Газпрома наступают, заручившись поддержкой Евросоюза. Меркель сдалась под натиском Трампа и готова строить СПГ-терминал для американцев, Брюссель рад спонсировать доставку топлива из Туркменистана, а азербайджанский газ уже стоит у ворот ЕС. Неужели дни Газпрома в ЕС сочтены?  Подробности...
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В Стамбуле взят новый курс на сирийское урегулирование

Стамбульский саммит должен ознаменовать начало пути к политическому урегулированию в СирииФото: Михаил Климентьев/ТАСС
В Стамбуле прошел саммит по сирийскому урегулированию с участием России, Турции, Франции и Германии. Подобный формат использовался впервые, так как на встрече отсутствовали представители Ирана и США. По итогам переговоров участники сошлись в том, что в сирийской трагедии пора поставить точку. Но эксперты предупреждают: новый формат еще не доказал эффективность. В США уже увидели в нем желание России выдавить американцев из Сирии. Подробности...
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«Самарканд» превратит армии НАТО в войско дикарей

«Самарканд» – комплекс РЭБ высшего звена, способный подавлять радиоэлектронные средства объединенных командований противника, полагают экспертыФото: mil.ru
Россия разместила новейшие засекреченные комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Самарканд» на целом ряде направлений, в том числе в Калининградской области и в Белоруссии. Американцы уже давно выражают опасения возможностями России в сфере радиоэлектронной борьбы. Какова цель развертывания новых систем и как они пригодятся в случае прямого военного противостояния России и НАТО? Подробности...
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Сколько у Китая ракет, способных поразить американцев

Угрожающие Штатам ракеты носят красивое название – «Восточный ветер»Фото: Andy Wong/AP/ТАСС
Китай в штыки воспринял «интересное предложение» Трампа – заключить международное соглашение о ликвидации ракет средней и меньшей дальности взамен российско-американского договора о РСМД. Причина реакции Поднебесной понятна: китайцы уже разработали ракетное вооружение, не имеющее аналогов в мире. О чем идет речь и сколько всего в китайском арсенале ракет, «нарушающих» ДРСМД?  Подробности...
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Из трагедии в Керчи можно сделать первые выводы

Все экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшимФото: Мария Крицкая/РИА Новости
Трагедия в Керчи, где погибли как минимум 18 человек, всколыхнула всю страну и породила сразу несколько версий о причинах произошедшего. И все же главной, похоже, становятся действия маньяка-одиночки: появились сведения, кто именно совершил это преступление и каким образом. Первые выводы из этой истории уже можно сделать. Подробности...
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Самому здоровому «шкафу» лучше просто отойти в сторону

Екатерина Винокурова , журналист
Современный феминизм слишком напоминает поведение некоей группы, именующей себя «верующими» и считающей, что их вера требует постоянных посадок тех, кто оскорбляет их чувства. Подробности...

Фермер из США подарил миру неизбывный символ страданий, войны и смерти

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
Жан-Жак Руссо писал: «Первый, кто, огородив участок земли, придумал заявить: «Это мое!», был подлинным основателем гражданского общества». В его устах это не было комплиментом. Подробности...
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Как совместить в стране секс и религию

Антон Крылов, журналист
Возможна ли ситуация, в которой секспросвет в школах не будет оскорблять чувства верующих, а порноактрисам не будут угрожать убийством ни в одном из регионов России? Подробности...
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        • Да, у государства сейчас нет на это денег

        • Нет, нужно повысить налоги, но долги отдать

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          Хашогджи искал доказательства использования химоружия Саудовской Аравией

          29 октября 2018, 08:50

          Текст: Алексей Дегтярев

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          Погибший журналист Джамаль Хашогджи искал доказательства использования химического оружия Саудовской Аравией, рассказал СМИ его близкий друг.

          «Я встретился с ним за неделю до его смерти. Он был несчастен и обеспокоен. Когда я спросил его, почему он обеспокоен, он не очень-то хотел отвечать, но в конце концов он сказал мне, что он получал доказательства того, что Саудовская Аравия использовала химическое оружие. Он сказал, что надеется, что он получит документальные доказательства», – сказал он изданию Sunday Express, передает РИА «Новости».

          Источник издания в разведке заявил, что у службы был приказ схватить Хашогджи.

          «Эти детали включали в себя первоначальные приказы схватить господина Хашукджи и привезти его назад в Саудовскую Аравию для допроса», – сообщил источник в разведке.

          Также он добавил, что приказы отдавались из королевского окружения Саудовской Аравии.

          Еще один высокопоставленный собеседник газеты пояснил, что британские MI6 рекомендовали отменить операцию своим коллегам из Саудовской Аравии.

          На прошлой неделе генеральный прокурор Саудовской Аравии сообщал, что убийство Джамаля Хашогджи было преднамеренным.


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