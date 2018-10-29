Хашогджи искал доказательства использования химоружия Саудовской Аравией

Погибший журналист Джамаль Хашогджи искал доказательства использования химического оружия Саудовской Аравией, рассказал СМИ его близкий друг.

«Я встретился с ним за неделю до его смерти. Он был несчастен и обеспокоен. Когда я спросил его, почему он обеспокоен, он не очень-то хотел отвечать, но в конце концов он сказал мне, что он получал доказательства того, что Саудовская Аравия использовала химическое оружие. Он сказал, что надеется, что он получит документальные доказательства», – сказал он изданию Sunday Express, передает РИА «Новости».

Источник издания в разведке заявил, что у службы был приказ схватить Хашогджи.

«Эти детали включали в себя первоначальные приказы схватить господина Хашукджи и привезти его назад в Саудовскую Аравию для допроса», – сообщил источник в разведке.

Также он добавил, что приказы отдавались из королевского окружения Саудовской Аравии.

Еще один высокопоставленный собеседник газеты пояснил, что британские MI6 рекомендовали отменить операцию своим коллегам из Саудовской Аравии.

На прошлой неделе генеральный прокурор Саудовской Аравии сообщал, что убийство Джамаля Хашогджи было преднамеренным.