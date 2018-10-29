Суд арестовал водителя обрушившего мост в Приморье грузовика

Адвокат водителя грузовика, под которым обрушился автомобильный мост в Приморском крае, сообщил, что суд арестовал его подзащитного.

По словам адвоката, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, передает ТАСС.

«Я, как адвокат, предлагал меру пресечения в виде домашнего ареста», – сказал защитник.

Напомним, в пятницу в селе Осиновка Михайловского района Приморского края рухнул автомобильный мост, по которому двигались грузовик и легковой автомобиль «Мазда». В момент падения большегруз придавил «Мазду», в результате погибли женщина и ребенок.

По факту обрушения моста в Приморье была организована проверка. По предварительным данным, к аварии и гибели людей привело превышение допустимой нагрузки на мост из-за въезда фуры с 20 тоннами картошки.