В Польше на посетителей ТЦ обрушился потолок

На юго-востоке Польши на посетителей торгового центра в городе Жешув обрушился подвесной потолок размером 40 на 50 метров, сообщили местные правоохранительные органы.

В полиции уточнили, что обрушение произошло в магазине на 1 этаже торговой галереи на улице Пилсудского, передает ТАСС.

В момент инцидента в магазине находились около 50 человек, семь из которых пострадали. Шестеро пострадавших были госпитализированы, однако их жизнь находится вне опасности, сообщила представитель пресс-службы подкарпатской полиции Анна Кли.

Здание ТЦ было эвакуировано.

Напомним, во вторник в одном из крупнейших ТЦ Москвы обрушился эскалатор.