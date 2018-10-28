Умерла актриса и телеведущая Марина Ливанова

Актриса театра и кино, телеведущая Марина Ливанова (Либакова) умерла на 67 году жизни в Москве.

Друзья Ливановой сообщили, что она умерла в воскресенье «под утро», до этого «несколько лет тяжело болела», передает ТАСС.

Марина Ливанова с 1986 года работала на телевидении, была признана Лучшей ведущей России 1997 года.

Является лауреатом мультимедийного фестиваля «Живое слово» в номинации «Устный рассказ» (Большое Болдино, 2009 год).

Снималась в фильмах «Аляска Кид», «Враг народа – Бухарин», «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго», «Дуэнья», «Принцесса на горошине» и других.