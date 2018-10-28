Калуга и Пенза присоединились к проекту «Великие имена России»

К проекту «Великие имена России» вслед за Чукоткой (Анадырь) и Чувашией (Чебоксары) присоединились Калуга и Пенза; в данный момент на уровне региональных общественных палат завершается формирование первичных списков кандидатов.

Списки имен-претендентов для названия калужского и пензенского аэропортов вскоре поступят в оргкомитет конкурса и будут размещены на сайте великиеимена.рф, следует из сообщения на сайте Общественной палаты (ОП) России.

Таким образом, определен финальный список участников конкурса – в него вошли 47 аэропортов.

Отмечается, что организаторы решили продлить второй этап конкурса, в рамках которого жители регионов-участников могут предложить свои варианты кандидатов, до 30 октября.

Секретарь ОП Валерий Фадеев пояснил, что такое решение приняли с целью «дать возможность жителям присоединившихся регионов в спокойном режиме выдвинуть своих кандидатов для включения в лонг-лист для голосования».

Он добавил, что «изначально этих аэропортов в проекте не было, но мы пошли навстречу пожеланиям – расширили число участников и дали время местным общественным палатам на формирование первичных списков имен – претендентов». Решения оправданы, «потому что проект делается для людей и ради людей, которым не безразличны отечественная история и имидж родного края».

Глава Общественной палаты Калужской области Галина Донченкова выразила уверенность, что жители региона, вероятно, проголосуют за имя великого земляка, основоположника теоретической космонавтики Константина Циолковского.

«Конечно, имя Циолковского – это главный претендент на победу. Но процесс не завершен. Великий полководец Георгий Жуков – уроженец Калужской губернии. Есть предложения дать аэропорту его имя», – рассказала она.

В свою очередь глава Пензенской общественной палаты Владимир Подобед сообщил, что Пенза активно поддерживает конкурс, а жители региона недоумевают, почему их аэропорт изначально не попал в проект.

По его мнению, самым верным решением было бы присудить местному аэропорту имя Михаила Лермонтова.

«Мы знаем, что дать имя Лермонтова аэропорту хотят также в Ставрополе и в Пятигорске. Наша пензенская земля поэта взрастила, а на Юге России он уже завершил свой жизненный путь. Считаю, что в вопросе присвоения имен аэропортам надо быть очень аккуратными. Конечно, у нас много талантливых людей, мы готовим список имен для конкурса, но пока больше всего голосов мы слышим именно в пользу имени Михаила Лермонтова», – рассказал он.

Ранее сообщалось, что россияне поддержали идею присвоения имен великих соотечественников аэропортам.

Так, в Сети запустили флешмоб в поддержку присвоения аэропорту Симферополя имени Врангеля, а экономист Евгений Ясин поддержал идею присвоить одному из аэропортов имя Егора Гайдара.

Писатель Захар Прилепин поспорил с музыкантом Юрием Шевчуком о переименовании аэропортов – рок-певец в интервью призвал не называть воздушные гавани в честь политиков и военачальников.