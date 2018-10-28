В Иране прокомментировали снижение экспорта нефти из-за санкций США

Экспорт иранской нефти из-за американских санкций не упадет ниже 1 млн баррелей в сутки, заявил первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири.

По словам Джахангири, в последнее время Иран «экспортировал 2,5 млн баррелей нефти в сутки», а теперь, вероятно, будет «экспортировать на несколько тысяч баррелей меньше». Однако Тегеран уверен, что экспорт нефти «не должен составлять менее 1 млн баррелей в сутки», передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство IRNA.

Вице-президент Ирана заявил также, что Вашингтон «лжет» миру о ценах на нефть и способности Саудовской Аравии и других стран скомпенсировать дефицит иранской нефти из-за санкций.

Он добавил, что «если бы США смогли остановить экспорт иранской нефти, цена на нефть достигла бы 100 долларов за баррель».



Ранее сообщалось, что Китай сократил закупки иранской нефти из-за санкций Вашингтона.