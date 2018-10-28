Жена Овечкина рассказала о трогательных поступках мужа

Анастасия Овечкина, жена нападающего хоккейного клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, опубликовала видеозаписи, на которых хоккеист дарит юным болельщикам свои клюшки.

«Наверное, 100 раз пересмотрела эти видео с сегодняшней игры, и каждый раз наворачиваются слезы! Пусть это останется здесь», – написала Анастасия Овечкина в Instagram.

Публикация от Nastasiya Ovechkina (@nastyashubskaya) 28 Окт 2018 в 12:12 PDT

Она добавила, что никогда не перестанет «восхищаться (...) добротой и человечностью» мужа.

Ранее в Сети появилось видео, на котором показано, как Овечкин перебросил свою клюшку юному болельщику через заградительное стекло перед матчем с «Калгари Флеймз».