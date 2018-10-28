Лавров озвучил ожидания Москвы по диалогам с США

Москва рассчитывает, что Вашингтон не станет дезавуировать диалоги по кибербезопасности и борьбе с терроризмом, договоренность о которых была достигнута в ходе первых встреч лидеров России и США в Гамбурге в июле 2017 года, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Лавров сообщил, что во время полуторачасового ужина с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном обсуждался вопрос продвижения этих договоренностей, передает ТАСС.

Тогда представитель Вашингтона «упомянул согласие работать по проблеме терроризма и смотреть, как и что мы можем сделать, чтобы обеспечить кибербезопасность», а также «объявил о том, что надо будет создавать деловой совет».

Министр отметил, что все три направления согласовали полтора года назад на полях саммита «двадцатки», когда президенты Путин и Трамп впервые встретились для продолжительной беседы.

Однако по этим вопросам не было движения «до самых последних минут, когда Болтон подтвердил, что Трамп хочет все это реализовать, что мы будем над этим работать».

Москва такие шаги приветствует, «но хотелось бы, чтобы не повторилась история после Гамбурга и Хельсинки, когда принципиальное согласие по целому ряду важных вопросов (...) потом дезавуировалось вашингтонской администрацией вопреки тому, что Трамп поддержал такие подходы».

«Посмотрим, как будет на этот раз», – сказал Лавров.

Ранее Россия предложила ООН нормы поведения в киберпространстве. До этого сообщалось, что Евросоюз хочет создать новый механизм введения санкций за кибератаки.