Лавров озвучил ожидания Москвы по диалогам с США

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28 октября, воскресенье  |  Последнее обновление — 17:05  |  vz.ru
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Стоит ли Газпрому бояться новых конкурентов в Европе

Желающих подвинуть Газпром в Европе становится все большеФото: Александр Чиженок/ТАСС
Соперники Газпрома наступают, заручившись поддержкой Евросоюза. Меркель сдалась под натиском Трампа и готова строить СПГ-терминал для американцев, Брюссель рад спонсировать доставку топлива из Туркменистана, а азербайджанский газ уже стоит у ворот ЕС. Неужели дни Газпрома в ЕС сочтены?  Подробности...
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В Стамбуле взят новый курс на сирийское урегулирование

Стамбульский саммит должен ознаменовать начало пути к политическому урегулированию в СирииФото: Михаил Климентьев/ТАСС
В Стамбуле прошел саммит по сирийскому урегулированию с участием России, Турции, Франции и Германии. Подобный формат использовался впервые, так как на встрече отсутствовали представители Ирана и США. По итогам переговоров участники сошлись в том, что в сирийской трагедии пора поставить точку. Но эксперты предупреждают: новый формат еще не доказал эффективность. В США уже увидели в нем желание России выдавить американцев из Сирии. Подробности...
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Как Россия упустила свои Нобелевские премии

Николай Басов и Александр Прохоров - основоположники квантовой электроники и лауреаты Нобелевской премии по физике 1964 годаФото: Д. Чернов/РИА Новости
«Несколько Нобелевских премий по физике для наших соотечественников в свое время были упущены. Как по вине международного комитета, их присуждавшего, так и по вине наших чиновников», – заявил газете ВЗГЛЯД известный советский и российский ученый, академик РАН Семен Герштейн, давая оценку прошлому и будущему престижной награды. Подробности...
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Сколько у Китая ракет, способных поразить американцев

Угрожающие Штатам ракеты носят красивое название – «Восточный ветер»Фото: Andy Wong/AP/ТАСС
Китай в штыки воспринял «интересное предложение» Трампа – заключить международное соглашение о ликвидации ракет средней и меньшей дальности взамен российско-американского договора о РСМД. Причина реакции Поднебесной понятна: китайцы уже разработали ракетное вооружение, не имеющее аналогов в мире. О чем идет речь и сколько всего в китайском арсенале ракет, «нарушающих» ДРСМД?  Подробности...
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Из трагедии в Керчи можно сделать первые выводы

Все экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшимФото: Мария Крицкая/РИА Новости
Трагедия в Керчи, где погибли как минимум 18 человек, всколыхнула всю страну и породила сразу несколько версий о причинах произошедшего. И все же главной, похоже, становятся действия маньяка-одиночки: появились сведения, кто именно совершил это преступление и каким образом. Первые выводы из этой истории уже можно сделать. Подробности...
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Фермер из США подарил миру неизбывный символ страданий, войны и смерти

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
Жан-Жак Руссо писал: «Первый, кто, огородив участок земли, придумал заявить: «Это мое!», был подлинным основателем гражданского общества». В его устах это не было комплиментом. Подробности...
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Как совместить в стране секс и религию

Антон Крылов, журналист
Возможна ли ситуация, в которой секспросвет в школах не будет оскорблять чувства верующих, а порноактрисам не будут угрожать убийством ни в одном из регионов России? Подробности...
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Не надо путать идиотизм и патриотизм

Андрей Луговой, политик и предприниматель, депутат Госдумы РФ от партии ЛДПР
Надо выяснить, идёт ли в данном случае речь о коррупции или глупости, но опыт показывает: когда на кону миллиарды бюджетных рублей, чиновник только притворяется дураком. Подробности...
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          Лавров озвучил ожидания Москвы по диалогам с США

          28 октября 2018, 15:47

          Текст: Наталья Ануфриева

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          Москва рассчитывает, что Вашингтон не станет дезавуировать диалоги по кибербезопасности и борьбе с терроризмом, договоренность о которых была достигнута в ходе первых встреч лидеров России и США в Гамбурге в июле 2017 года, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

          Лавров сообщил, что во время полуторачасового ужина с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном обсуждался вопрос продвижения этих договоренностей, передает ТАСС.

          Тогда представитель Вашингтона «упомянул согласие работать по проблеме терроризма и смотреть, как и что мы можем сделать, чтобы обеспечить кибербезопасность», а также «объявил о том, что надо будет создавать деловой совет».

          Министр отметил, что все три направления согласовали полтора года назад на полях саммита «двадцатки», когда президенты Путин и Трамп впервые встретились для продолжительной беседы.

          Однако по этим вопросам не было движения «до самых последних минут, когда Болтон подтвердил, что Трамп хочет все это реализовать, что мы будем над этим работать».

          Москва такие шаги приветствует, «но хотелось бы, чтобы не повторилась история после Гамбурга и Хельсинки, когда принципиальное согласие по целому ряду важных вопросов (...) потом дезавуировалось вашингтонской администрацией вопреки тому, что Трамп поддержал такие подходы».

          «Посмотрим, как будет на этот раз», – сказал Лавров.

          Ранее Россия предложила ООН нормы поведения в киберпространстве. До этого сообщалось, что Евросоюз хочет создать новый механизм введения санкций за кибератаки.


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