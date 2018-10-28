Слова о влиянии США на Македонию вызвали у Болтона усмешку

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон усмехнулся в ответ на вопрос о влиянии Вашингтона на Македонию.

Лавров рассказал, что говорил с Болтоном на переговорах о «моде» на обвинения в адрес России по поводу вмешательства в дела других стран – США, Испании, Великобритании, передает РИА «Новости».

«Мы привели примеры, что сами вообще молчали, когда готовился македонский референдум, а столицу Македонии Скопье посетили генеральный секретарь НАТО Столтенберг, министр обороны США Мэттис, канцлер Германии Меркель, которые публично, «в лоб», без всяких деликатностей требовали от македонских избирателей проголосовать за свое будущее, сказать «да» на референдуме о том, хотят ли они стать членами Евросоюза и НАТО путем «всего лишь» изменения названия страны», – сказал Лавров.

Он назвал эту формулировку «лукавой». В итоге референдум не состоялся, но в парламенте Македонии прошло голосование за начало процедуры изменения Конституции. При этом девять голосов, которых не хватало для этого, «были получены частично путем подкупа, частично обещанием не заводить уголовное дело», отметил Лавров.

«Все это время в здании македонского парламента находился посол США и не просто находился. Я это сказал Болтону, он усмехнулся и ответил, что это «очень сложная страна», – добавил Лавров.

Лавров добавил, что США вмешиваются и в дела России – так, по закону «О поддержке Украины», который был принят в 2015 году, Госдепу приказано тратить 20 млн долларов в год для продвижения демократии в России за счет финансирования российских НПО.

«Все организации, которые получают финансирование по этому закону, сейчас проверяются. Конечно, если эти гранты идут на то, что записано в законе, а именно на «продвижение демократии» в России, это означает изменение внутренней политики страны», – сказал Лавров.

Министр отметил, что американские дипломаты были замечены и на «публичных мероприятиях оппозиции, включая несистемную, с лозунгами смены режима». По его словам, все эти свидетельства американцы «пытаются обращать в шутку», при этом никакой реакции по фактам вмешательства нет.

Ранее МИД России гневно высказался о «шантаже и подкупе» в македонском парламенте при голосовании за изменение Конституции страны.